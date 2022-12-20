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Губернатор Бєлгородщини повідомляє про обстріл Шебекінського міськокругу: Порушено електропостачання, є влучання у складські приміщення. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомляє про обстріл Шебекінського міського округу.

Про це він пише у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі триває обстріл Шебекінського міського округу. За попередніми даними, є один постраждалий - чоловік із переломами кісток передпліччя. У стані середнього ступеня важкості доставлено до районної обласної лікарні. Внаслідок обстрілу порушено електропостачання. Без світла залишається одна третина мешканців міста. Також є влучення снарядів у складські приміщення на території промзони. Оперативні та аварійні бригади виїхали на місце. Енергопостачання найближчим часом буде відновлено", - інформує Гладков.

Тим часом, телеграм-канали постять фото, на яких видно густий дим, що здіймається над російським містом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бєлгородській області РФ через обстріл без світла залишилися 14 тис. жителів, - губернатор Гладков

Губернатор Бєлгородщини повідомляє про обстріл Шебекінського міськокругу: Порушено електропостачання, є влучання у складські приміщення 01
Губернатор Бєлгородщини повідомляє про обстріл Шебекінського міськокругу: Порушено електропостачання, є влучання у складські приміщення 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Пуляли по Харькову, а вийшов недольот.
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20.12.2022 11:53
+12
Око за око
и сколько часов белгородцы сидят без света и тепла?
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20.12.2022 11:51
+11
Навіщо вони самі себе обстрілюють? Не розумію. Може, це "загадочная руская душа", в сенсі все загадати?
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20.12.2022 11:56
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Око за око
и сколько часов белгородцы сидят без света и тепла?
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20.12.2022 11:51 Відповісти
это паРашные понты , какой там око за око , что бы паРашники в очередь в военкоматах становились ,на убой .
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20.12.2022 12:24 Відповісти
Лінза апять ефєктна куріт там дє нє папала...
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20.12.2022 11:52 Відповісти
Курили ?
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20.12.2022 11:52 Відповісти
Пуляли по Харькову, а вийшов недольот.
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20.12.2022 11:53 Відповісти
На раисюшку напали инопланетяне..
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20.12.2022 11:56 Відповісти
Навіщо вони самі себе обстрілюють? Не розумію. Може, це "загадочная руская душа", в сенсі все загадати?
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20.12.2022 11:56 Відповісти
* загадити
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20.12.2022 11:58 Відповісти
Це хтось пристрілюєця -- мабуть Воронєж .
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20.12.2022 11:59 Відповісти
Воронежская Народная Республика напала на Белгородскую Народную Республику
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20.12.2022 12:01 Відповісти
Ето нєпрєпустімо! Клятиє бєндєравци творят геноцид над руськім народом. Ани нас всєх хатят убить і с'єсть
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20.12.2022 12:03 Відповісти
дрг Вейшнорії
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20.12.2022 23:30 Відповісти
Ця травма не є середньої тяжкості, а ось що немає світла,то позитивненько.
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20.12.2022 12:10 Відповісти
Проте цілком можливо,рашня сама себе і обстрілює.Щоб звинуватити українців і виправдати обстріли українських міст,а також викликати ненависть.
Хоча по соловйову-скабєєвой в усіх бідах раші винні Америка і Україна.
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20.12.2022 12:10 Відповісти
Ну шо бєлгородчанє, викопали вже собі бункери?🙂
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20.12.2022 12:11 Відповісти
да ***** на тебя,на того ватного члена,и на каждую свинособаку...........................................................
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20.12.2022 12:12 Відповісти
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20.12.2022 12:16 Відповісти
А шо за претензіїї? це війна,бити в одні ворота так не буває,в вигяді трупів або прилетів буде відповідь рано чи пізно
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20.12.2022 12:18 Відповісти
А как там москвичи. Почему со светом.
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20.12.2022 12:31 Відповісти
Знову своя ж ракета впала на Кацапію, клінічні ідіоти.
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20.12.2022 13:42 Відповісти
Усі щоб здохли на тій кацапії.
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20.12.2022 14:03 Відповісти
Ой.
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20.12.2022 15:44 Відповісти
************ городской округ
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20.12.2022 16:59 Відповісти
Bravo. Shob vini vsi podohli
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20.12.2022 23:59 Відповісти
Путин знает что сейчас Украина за электричесвто хочет отомстить, и бьет по электрическим обьектам чтобы тут же обвинить Украину. Объелся рязанского сахарка уже месяца два как.
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21.12.2022 10:35 Відповісти
 
 