Минулої доби російські окупанти вбили п’ятьох мирних українців, 8 осіб поранено, - ОП

Минулої доби, 19 грудня, російські окупанти вбили 5 мирних жителів України.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 19.12.2022 (станом на 09:00 20.12.2022):

Донецька область - 3 загиблих, 5 поранених;

Херсонська область - 2 загиблих, 3 поранених.

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