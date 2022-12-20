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Минулої доби російські окупанти вбили п’ятьох мирних українців, 8 осіб поранено, - ОП

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої доби, 19 грудня, російські окупанти вбили 5 мирних жителів України.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 19.12.2022 (станом на 09:00 20.12.2022):

Донецька область - 3 загиблих, 5 поранених;
Херсонська область - 2 загиблих, 3 поранених.

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Минулої доби російські окупанти вбили п’ятьох мирних українців, 8 осіб поранено, - ОП 01

Автор: Ірина Дашківська
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Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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20.12.2022 12:42 Відповісти
 
 