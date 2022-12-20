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Минулої доби російські окупанти вбили п’ятьох мирних українців, 8 осіб поранено, - ОП
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої доби, 19 грудня, російські окупанти вбили 5 мирних жителів України.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 19.12.2022 (станом на 09:00 20.12.2022):
Донецька область - 3 загиблих, 5 поранених;
Херсонська область - 2 загиблих, 3 поранених.
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Одужання пораненим.