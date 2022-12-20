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В енергосистемі значний дефіцит потужності, у Києві забезпечується менше половини потреби споживання, - "Укренерго"

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, обстріли БПЛА об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та м .Києві.

"У столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури. Очікується, що сьогодні вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів", - йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади "Укренерго", генерації та операторів систем розподілу докладають всіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання.

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В енергосистемі значний дефіцит потужності, у Києві забезпечується менше половини потреби споживання, - Укренерго 01

Автор: Ірина Дашківська
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Кто то может обяснить как несколько копеечных мопедов смогли положить всю енергосистему Киева и области? При етом перед етим мы сбивали ракеты сотнями и такой жопы небыло. Рановато мы смеялись над мопедами. И где наши мопеды чтобы бить в ответ?
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20.12.2022 12:47 Відповісти
у вас дефицит совести и переизбыток жадности.- поэтому половина э\энергии идет налево. пардон. на экспорт...
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20.12.2022 13:44 Відповісти
Рінату Леонідовичу хочеться удвічі підвищити ціну на електрику. Верховна Рада поки проти... Тому нічого не ремонтується вже четвертий місяць, погода заважає, одне влучення копійчаного дрона призводить повної *опи. Поставки енергообладнання зі всього світу теж не допомагає...
Поки йому не дозволять підвищити ціну, він нас душитиме як щурів. А дати йому по сраці шмагалкою з колючого дроту в цій країні немає кому. Поки немає...
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20.12.2022 13:05 Відповісти
і навряд хтось буде))
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20.12.2022 13:51 Відповісти
Шмагалки нема. Зато є шмигалка. Лиса, як бубон. І вона працювала на Гудка. )))

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20.12.2022 14:50 Відповісти
Навiщо продавати украiнцям, якщо е румуни, якi купляють вдесятеро дорожче...
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17.01.2023 14:48 Відповісти
 
 