В енергосистемі значний дефіцит потужності, у Києві забезпечується менше половини потреби споживання, - "Укренерго"

Станом на ранок зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, обстріли БПЛА об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та м .Києві.

"У столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури. Очікується, що сьогодні вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів", - йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади "Укренерго", генерації та операторів систем розподілу докладають всіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання.

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