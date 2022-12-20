Наслідки обстрілу Миропільскої громади Сумської області. ФОТОрепортаж

19 грудня з території Російської Федерації ворог обстріляв Миропільську громаду

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицькій, інформує Цензор.НЕТ.

"Гатили прямісінько по центральній вулиці села Запсілля. 4 артснаряди та ще 8 мін розривалися обабіч траси. Вибухи пошкодили церкву (до слова, це вже вдруге), також вибиті вікна та пробиті осколками стіни у трьох оселях місцевих мешканців.

Пошкоджені лінії електропередач. Одна ворожа міна не розірвалася - її знешкодженням займатимуться вибухотехніки", - йдеться в повідомленні.

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