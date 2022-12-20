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ікона (60) пограбування (559) СБУ (10053) Херсон (2346)

СБУ повернула литовському дипломату ікони, які були вкрадені під час окупації Херсону. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Служба безпеки України знайшла і сприяла передачі почесному консулу Литовської Республіки в Херсоні старовинних ікон, які в нього викрали російські загарбники під час захоплення міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"На початку повномасштабного вторгнення рашисти пограбували будинок іноземного дипломата у Херсоні й вивезли з помешкання понад 120 старожитностей. Ікони окупанти передали в приватну колекцію архімандрита місцевої єпархії УПЦ (МП). Зараз священник переховується на тимчасово захопленій території півдня України", - йдеться в повідомленні. 

Після звільнення Херсона і проведення безпекових заходів в регіоні, співробітники СБУ виявили викрадені ікони на території Успенського собору. Саме туди рашисти передали награбовані речі під виглядом "повернення" культурних цінностей, які нібито належать країні-агресору.

Служба безпеки ініціювала повернення предметів старовини законному власнику. Почесний консул подякував вирішив передати старовинну колекцію місцевому художньому музею.

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СБУ повернула литовському дипломату ікони, які були вкрадені під час окупації Херсону 01
СБУ повернула литовському дипломату ікони, які були вкрадені під час окупації Херсону 02
СБУ повернула литовському дипломату ікони, які були вкрадені під час окупації Херсону 03
СБУ повернула литовському дипломату ікони, які були вкрадені під час окупації Херсону 04
СБУ повернула литовському дипломату ікони, які були вкрадені під час окупації Херсону 05
СБУ повернула литовському дипломату ікони, які були вкрадені під час окупації Херсону 06
СБУ повернула литовському дипломату ікони, які були вкрадені під час окупації Херсону 07

Автор: Марина Макєєва
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офіґєнно важлива місія для СБУ..
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20.12.2022 14:00 Відповісти
Відпрацьовувати кубло сепарів під час війни неважливо?
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20.12.2022 14:33 Відповісти
Вернули чтобы спасти иконы и закрыть дело. Что не так? Или по-твоему там работает только 3 человека и они решают что с ними делать во время войны ? Тебе лишь бы попи**еть...
Спасибо СБУ.
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20.12.2022 14:46 Відповісти
С уважением, к верующим, но шо они носяться с этими иконами ( в смысле не верующие, а перекупы?) Была у меня одна иконка. Какая-то бабуля померла, а ее дедуля выменял ее мне за пузырь. Доска, конешно старая, даже там росписей было две, но мама сказала, что она кака-то проклятая или что-то подобное, поэтому просто вынес на районе на лавку
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20.12.2022 14:02 Відповісти
Перше, звідки в шановного п. посла така колекція. З Литви привіз чи тут скупив. Друге- після передачі - половина переданого пропаде, а друга буде замінена на копії...такі реалії.
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20.12.2022 15:14 Відповісти
Яке ваше собаче діло звідки?
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20.12.2022 15:26 Відповісти
Це твоє собаче діло. А я громадянин України і мені цікаво чи ці ікони мають легальну історію чи їх по тихому поскупляли по районних музеях.
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20.12.2022 16:19 Відповісти
Митниця пресує пересічних людей за те, що в валізці знайшли газету 1950 року .
А тут у іноземного дипломата 120 якісних старовинних ікон та інших артефактів.
Є рівні, а є рівніші.
Але - частину колекції подарував ограбованому орками музею, це круто.
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20.12.2022 16:12 Відповісти
В стране сиди хоть с газетой 1900 года а не вывозиразница есть или нет?а вообще-то что имеет более 30 лет ,типа могут посчитать типо антикваром так во многих странах
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20.12.2022 19:15 Відповісти
 
 