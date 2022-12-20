СБУ повернула литовському дипломату ікони, які були вкрадені під час окупації Херсону. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України знайшла і сприяла передачі почесному консулу Литовської Республіки в Херсоні старовинних ікон, які в нього викрали російські загарбники під час захоплення міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"На початку повномасштабного вторгнення рашисти пограбували будинок іноземного дипломата у Херсоні й вивезли з помешкання понад 120 старожитностей. Ікони окупанти передали в приватну колекцію архімандрита місцевої єпархії УПЦ (МП). Зараз священник переховується на тимчасово захопленій території півдня України", - йдеться в повідомленні.

Після звільнення Херсона і проведення безпекових заходів в регіоні, співробітники СБУ виявили викрадені ікони на території Успенського собору. Саме туди рашисти передали награбовані речі під виглядом "повернення" культурних цінностей, які нібито належать країні-агресору.

Служба безпеки ініціювала повернення предметів старовини законному власнику. Почесний консул подякував вирішив передати старовинну колекцію місцевому художньому музею.

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