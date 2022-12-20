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Наслідки обстрілу Зноб-Новгородської громади на Сумщині: зруйновано майстерні аграрного ліцею. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни продовжують воювати з нашими дітьми та нищити цивільну інфраструктуру України.

Приклад тому - останній із обстрілів Зноб-Новгородської громади на Сумщині. Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Попелище та вщент зруйноване приміщення - це все що лишилося від майстерні аграрного ліцею. Учора ввечері росіяни ударили із артилерії. 30 снарядів зруйнували ангари, склади ліцею. Найбільше постраждала виробнича майстерня. Після прямого попадання там сталася пожежа. Вогонь знищив майже весь автопарк ліцею: три легкових авто, трактор та автобу", - йдеться у повідомленні.

Також осколки пошкодили лабораторію навчального закладу та лінії електропередач.

Наслідки обстрілу Зноб-Новгородської громади на Сумщині: зруйновано майстерні аграрного ліцею 01
Наслідки обстрілу Зноб-Новгородської громади на Сумщині: зруйновано майстерні аграрного ліцею 02
Наслідки обстрілу Зноб-Новгородської громади на Сумщині: зруйновано майстерні аграрного ліцею 03
Наслідки обстрілу Зноб-Новгородської громади на Сумщині: зруйновано майстерні аграрного ліцею 04
Наслідки обстрілу Зноб-Новгородської громади на Сумщині: зруйновано майстерні аграрного ліцею 05
Наслідки обстрілу Зноб-Новгородської громади на Сумщині: зруйновано майстерні аграрного ліцею 06
Наслідки обстрілу Зноб-Новгородської громади на Сумщині: зруйновано майстерні аграрного ліцею 07
Наслідки обстрілу Зноб-Новгородської громади на Сумщині: зруйновано майстерні аграрного ліцею 08
Наслідки обстрілу Зноб-Новгородської громади на Сумщині: зруйновано майстерні аграрного ліцею 09
Наслідки обстрілу Зноб-Новгородської громади на Сумщині: зруйновано майстерні аграрного ліцею 10

Автор: Ірина Дашківська
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