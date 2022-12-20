СБУ знайшла заховані арсенали окупантів у Чернігівській області. ФОТОрепортаж

Служба безпеки встановила місцезнаходження нових схронів з російськими засобами ураження в результаті контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Приховані арсенали окупанти залишили під час їхньої втечі з північних регіонів України від контрнаступу Сил оборони. Серед вилученого – десятки ящиків з реактивними снарядами та пострілами до протитанкового озброєння", - йдеться в повідомленні.

В одному з населених пунктів Менської територіальної громади виявлено майже 300 артилерійських боєприпасів, у тому числі до реактивних систем залпового вогню "Град". У лісосмузі поблизу обласного центру співробітники СБУ знайшли понад 100 одиниць зарядів до ручних протитанкових гранатометів.

"У Чернігівському районі на колишньому блокпосту російських загарбників виявлено танковий кулемет Калашникова та понад 1,5 тис. набоїв до нього. А під час оперативно-профілактичного відпрацювання Корюківського району у покинутій будівлі знайдено реактивну протитанкову гранату РПГ-26 і майже 300 набоїв різного калібру", - додали у спецслужбі.

Наразі всі вилучені бойові засоби ураження передано підрозділам Збройних Сил України.

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