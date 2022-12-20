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СБУ знайшла заховані арсенали окупантів у Чернігівській області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Служба безпеки встановила місцезнаходження нових схронів з російськими засобами ураження в результаті контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Приховані арсенали окупанти залишили під час їхньої втечі з північних регіонів України від контрнаступу Сил оборони. Серед вилученого – десятки ящиків з реактивними снарядами та пострілами до протитанкового озброєння", - йдеться в повідомленні.

В одному з населених пунктів Менської територіальної громади виявлено майже 300 артилерійських боєприпасів, у тому числі до реактивних систем залпового вогню "Град". У лісосмузі поблизу обласного центру співробітники СБУ знайшли понад 100 одиниць зарядів до ручних протитанкових гранатометів.

"У Чернігівському районі на колишньому блокпосту російських загарбників виявлено танковий кулемет Калашникова та понад 1,5 тис. набоїв до нього. А під час оперативно-профілактичного відпрацювання Корюківського району у покинутій будівлі знайдено реактивну протитанкову гранату РПГ-26 і майже 300 набоїв різного калібру", - додали у спецслужбі.

Наразі всі вилучені бойові засоби ураження передано підрозділам Збройних Сил України.

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СБУ знайшла заховані арсенали окупантів у Чернігівській області 01
СБУ знайшла заховані арсенали окупантів у Чернігівській області 02
СБУ знайшла заховані арсенали окупантів у Чернігівській області 03
СБУ знайшла заховані арсенали окупантів у Чернігівській області 04
СБУ знайшла заховані арсенали окупантів у Чернігівській області 05
СБУ знайшла заховані арсенали окупантів у Чернігівській області 06
СБУ знайшла заховані арсенали окупантів у Чернігівській області 07
СБУ знайшла заховані арсенали окупантів у Чернігівській області 08
СБУ знайшла заховані арсенали окупантів у Чернігівській області 09
СБУ знайшла заховані арсенали окупантів у Чернігівській області 10

Автор: Марина Макєєва
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Негайно повернути власникам. Попередньо задав прискорення.
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20.12.2022 15:10 Відповісти
Байдену має бути соромно..... рашиський "Ленд-Ліз" працює майже краще ніж Американський.
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20.12.2022 15:13 Відповісти
так, американський ще й не починав працювати!
Вони, типу, наші гроші бережуть...
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20.12.2022 15:18 Відповісти
Ну вот же он Лендлиз, работает!
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20.12.2022 15:55 Відповісти
Минской территориальной громады. Может Менской
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20.12.2022 16:46 Відповісти
Чого доїбався до слова, ***** чим зайнятись, то дохбись до ********** за "поляніцу", а не можеш дохбатиьсь, то лижи яйці, якщо такий гіперактивний 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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20.12.2022 18:07 Відповісти
ПІАР, як завжди. Щось довго шукали. Як завжди місцеві або ЗСУ чи тероборона знайшли, показали а СБУ - О, які ми молодці.
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20.12.2022 20:27 Відповісти
 
 