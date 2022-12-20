Вранці 20 грудня росіяни обстріляли Херсон та область, є загиблий та поранені. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок обстрілу Херсона та області 20 грудня загинув місцевий житель, ще двох цивільних госпіталізовано з травмами.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"Вранці 20 грудня внаслідок чергових обстрілів військовослужбовці Росії населених пунктів Херсонщини, в одному із селищ міського типу загинув місцевий житель. Двоє цивільних у Херсоні госпіталізовано з травмами, отриманими внаслідок обстрілів житлових масивів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки також пошкоджено будинки, господарські будівлі, адмінбудівлі, друкарню, заклад дошкільної освіти, лінії електропередач та газопровід.
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