Ще двом працівникам Херсонського слідчого ізолятора повідомлено про підозру у держзраді. ФОТО

У Херсоні затримали ще двох працівників пенітенціарної служби. Їм повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах війни.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчі встановили, що працівники Херсонського слідчого ізолятора після захоплення Херсона пішли на співпрацю з військовими РФ. Чоловіки працювали у "Слідчому ізоляторі № 1" на посадах молодших інспекторів відділу охорони. Підозрювані виконували вказівки російських військових, які порушують правові норми й стандарти поводження з в'язнями.

Досудове розслідування триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ ідентифікувала чиновника-колаборанта, який налагоджує подачу води до військових баз РФ у Криму



