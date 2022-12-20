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прокуратура (3174) Херсон (2346) державна зрада (1076)

Ще двом працівникам Херсонського слідчого ізолятора повідомлено про підозру у держзраді. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Херсоні затримали ще двох працівників пенітенціарної служби. Їм повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах війни.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчі встановили, що працівники Херсонського слідчого ізолятора після захоплення Херсона пішли на співпрацю з військовими РФ. Чоловіки працювали у "Слідчому ізоляторі № 1" на посадах молодших інспекторів відділу охорони. Підозрювані виконували вказівки російських військових, які порушують правові норми й стандарти поводження з в'язнями.

Досудове розслідування триває.

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Ще двом працівникам Херсонського слідчого ізолятора повідомлено про підозру у держзраді 01
Ще двом працівникам Херсонського слідчого ізолятора повідомлено про підозру у держзраді 02

Автор: Марина Макєєва
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Можете забанювати,казав кажу та буду казати -"Менти продажні суки". СБУ теж!
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20.12.2022 16:11 Відповісти
А зеков вывезли перед вторжением ? Нет. То какие притензии ?
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20.12.2022 17:36 Відповісти
зк вывезти? а ты в курсе шо уже 25 шли сражения за мост? а в курсе ,шо эвакуированная сотрудница местного сбу не смогла вывезти ни 75 летнего отца ни10летнего сына? а вкурсе что б сделали с ними орки если б узнали об их нахождении в городе? А в курсе как кошмарили сбушников пенсов??? Знатоки мля диванные...
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20.12.2022 20:04 Відповісти
Це успіх на карьерной стежці.
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20.12.2022 19:07 Відповісти
 
 