У Кремлі повідомили, що Путін відвідав "зону спецоперації", а росЗМІ з’ясували, що йдеться про Ростов-на-Дону. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські політики, ЗМІ та прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомили, що Володимир Путін побував у "зоні спецоперації".
Як вказує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Агентство", за версією Кремля "візит" відбувся 16 грудня. При цьому точне місце не вказувалося.
Медійники довели, що Путін працював у об'єднаному штабі родів військ, розташованому у штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону.
Зокрема, це базується на аналізі відео, оприлюдненого пресслужбою Кремля.
"Великий круглий стіл зі штабу ПВО та інтер'єри кімнати, в якій він знаходиться, збігаються з тим, що видно під час відвідин Путіним штабу родів військ. Той самий штаб у листопаді відвідував і міністр оборони Сергій Шойгу. Тоді також стверджувалося, що міністр перебуває у "зоні проведення спецоперації", - йдеться у публікації.
Медійники зауважують, що Кремль заявив про відвідування Путіним зони бойових дій через кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський побував із неоголошеним візитом у Бахмуті.
Будь ласка, зачекайте...
А ти лиш гавкаєш.
До речі - а кому ти сраку вилизував з 2014 по 2019? Коли "Блазня" не було? ЗА скільки і у кого тебе "перекупили"?
Коли ви, придурки, торжествували у 2019-му і вирішували на "Цензорі" - "Что телать с "парахаботами? Павесить или в концлагерь - на перевоспитание?", я написав, що тепер ми будемо бороться з вами вашими ж методами - атакувать! А ви - "відмивайтеся"! От тепер і спробуй це зробить
А тепер скажи - ти дійсно такий ДЛБЙБ чи прикидаєшся?
Пресс-секретарь ***** Піськов сообщил официальной "Российской газете", что 16 декабря ***** находился в "зоне специальной военной операции".
Этой информации недостаточно, чтобы однозначно определить, где был *****, но когда российские власти говорят о "зоне спецоперации", они обычно имеют в виду территорию Украины, исключая аннексированный в 2014 году Крым.
Кремль в выходные сообщил, что весь день 16 декабря Хкйло провел в "объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции". Государственные телеканалы показывали его в неизвестном месте в окружении генералов, в том числе начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, командующего войсками в Украине Сергея Суровикина и министра обороны Сергея Шойгу.
Позже депутат Госдумы Андрей Гурулев написал в телеграм-канале, что ***** был в зоне "специальной военной операции". Во вторник Піськов подтвердил "Российской газете" содержание поста Гурулева: "Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да". Независимого подтверждения этой информации, впрочем, по-прежнему нет.
Появление ***** в "штабе" было воспринято преимущественно как пропагандистское мероприятие, также как и полет Шойгу на вертолете над тем, что официальные источники назвали "передовой".