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У Кремлі повідомили, що Путін відвідав "зону спецоперації", а росЗМІ з’ясували, що йдеться про Ростов-на-Дону. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські політики, ЗМІ та прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомили, що Володимир Путін побував у "зоні спецоперації".

Як вказує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Агентство", за версією Кремля "візит" відбувся 16 грудня. При цьому точне місце не вказувалося.

Медійники довели, що Путін працював у об'єднаному штабі родів військ, розташованому у штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

Зокрема, це базується на аналізі відео, оприлюдненого пресслужбою Кремля.

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"Великий круглий стіл зі штабу ПВО та інтер'єри кімнати, в якій він знаходиться, збігаються з тим, що видно під час відвідин Путіним штабу родів військ. Той самий штаб у листопаді відвідував і міністр оборони Сергій Шойгу. Тоді також стверджувалося, що міністр перебуває у "зоні проведення спецоперації", - йдеться у публікації.

У Кремлі повідомили, що Путін відвідав зону спецоперації, а росЗМІ з’ясували, що йдеться про Ростов-на-Дону 01

Медійники зауважують, що Кремль заявив про відвідування Путіним зони бойових дій через кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський побував із неоголошеним візитом у Бахмуті.

Також читайте: Путін і Лукашенко підбили підсумки перемовин: "Люди оцінять"

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+21
Да он и там сто пудов не был, чмо сырливое.
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21.12.2022 00:14
+20
Уся рашка це зона спецобосрації.... у чому новина для рабсіян?
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21.12.2022 00:14
+16
Та ти шо?! Теліпання язиком через відеосуфлер ти іменуєш "дипломатичною діяльністю"? НОрмальні люди під цим розуміють наприклад безпосереднє спілкування з політичними лідерами на міжнародних форумах А як "воно" може спілкуваться якщо три слова разом самостійно стулить не може і володіє "англійським зі словником"?
До речі - а кому ти сраку вилизував з 2014 по 2019? Коли "Блазня" не було? ЗА скільки і у кого тебе "перекупили"?
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21.12.2022 02:55
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Уся рашка це зона спецобосрації.... у чому новина для рабсіян?
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21.12.2022 00:14 Відповісти
Да он и там сто пудов не был, чмо сырливое.
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21.12.2022 00:14 Відповісти
Наша відповідь: президент України відвідав Білий дім! Але завтра. Сьогодні не встигне
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21.12.2022 00:14 Відповісти
А пу... відвідав бункер.
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22.12.2022 08:50 Відповісти
До речі, тільки що підтвердили, що Зеля завтра виступить в обох палатах у Вашингтоні. Наживо. Перший закордонний візит після 24 лютого. Він вже в Штатах походу.
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21.12.2022 00:16 Відповісти
***** ти больне))
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21.12.2022 02:24 Відповісти
Це - твоя особиста думка Та ще й неаргументована Я те ж саме можу сказать про тебе Але не кажу Знаєш, чому? Бо я - розумніший тебе - тому не затіваю срач заради срачу
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21.12.2022 02:30 Відповісти
Можу аргументувати - ти больне бо ти на одному боці з кацапами, які ненавидять нашого президента, бо він досить успішно працює на дипломатичному фронті всі 10 місяців війни.
А ти лиш гавкаєш.
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21.12.2022 02:48 Відповісти
Та ти шо?! Теліпання язиком через відеосуфлер ти іменуєш "дипломатичною діяльністю"? НОрмальні люди під цим розуміють наприклад безпосереднє спілкування з політичними лідерами на міжнародних форумах А як "воно" може спілкуваться якщо три слова разом самостійно стулить не може і володіє "англійським зі словником"?
До речі - а кому ти сраку вилизував з 2014 по 2019? Коли "Блазня" не було? ЗА скільки і у кого тебе "перекупили"?
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21.12.2022 02:55 Відповісти
Цей бовдур з секти зечмоні-щеневтіка. Вони поки що невиліковувані, я надіюсь для таких прозріння настане.А може подляківський бот.ТАКИХ тільки за кацапським кораблем посилати.
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21.12.2022 03:13 Відповісти
Пане, есть особый вид бовдура, типо, нюх потерять и лаять на Луну.
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21.12.2022 04:51 Відповісти
Мож на 2 фронта ... в секте "все люди - братья, все бабы - сестры...моря, пустыни, звезы - все меж собов ра-адня-а"...
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21.12.2022 04:59 Відповісти
Ти дивився його реєстрацію? Я недарма його спитався - кому він сраку вилизував з 2014-го А тоді ж про "Блазня" не чули А воно вже тут "смерділо"!
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21.12.2022 07:02 Відповісти
Вы с дуба грохнулся, чи давно не ходили до вiтру в крепких руках? Понял бы вас , шо кто-то не любит око личности , но завуалировано призывать не любить Президента... Опрометчиво вы здесь затрындел.
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21.12.2022 04:46 Відповісти
Кацапи ненавидять будь-кого хто займає посаду президента НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. Так що не майте ілюзій на рахунок клована.
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21.12.2022 07:06 Відповісти
Маленьке питання: Ти зареєстрований тут з 2014 Наскільки я пам"ятаю - звідтоді від тебе лилося лайно на Порошенка Так чому ж ти тоді дозволяв собі буть "на одному боці з кацапами, які ненавидять нашого президента, бо він досить успішно працює на дипломатичному фронті"? Адже саме Порошенко був легітимною особою на посаді президента! Що - "замовник" наказав "іншу пісню співать"?
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21.12.2022 07:22 Відповісти
Я голосував за Пороха і до війни критикував Зе. Але під час війни нормальні люди визначають - хто ворог, а хто представляє інтереси держави.
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21.12.2022 09:28 Відповісти
Що ти брешеш! Ти Пороха гімном поливав з тих пір як він сів у крісло президента! Я теж тут з 2014 ПРавда - дві атаки на сервер "Цензора" вибили мою реєстрацію і я змушений був її встановлювать по-новому А пам"ять у мене непогана на "ніки" Тим більше що вів записи придурків за їх політичними вподобаннями
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21.12.2022 12:48 Відповісти
в тебе стареча деменція
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21.12.2022 18:04 Відповісти
Від мене не лилось лайно на Пороха ніколи, спробуй знайди.
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21.12.2022 09:31 Відповісти
І не подумаю! Досить! Вам все одно нічого не доведеш - ви навіть свої власні коментарі заперечуєте, коли вас ними "до стінки припирають" - мав можливість впевниться Я тепер право довести зворотнє надаю вам - "відмивайтеся"
Коли ви, придурки, торжествували у 2019-му і вирішували на "Цензорі" - "Что телать с "парахаботами? Павесить или в концлагерь - на перевоспитание?", я написав, що тепер ми будемо бороться з вами вашими ж методами - атакувать! А ви - "відмивайтеся"! От тепер і спробуй це зробить
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21.12.2022 12:55 Відповісти
А ти за Яника тут топив до 2014, а потім кричав "вітя, вєрнісь"
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21.12.2022 18:05 Відповісти
Ти ідіот? Чи "за гроші"? Ти насправді вважаєш, що тобі повірять? Повірять у цю брехню? Бо щоб стверджувать подібне, треба знать дві речі - коли саме я був тут вперше зареєстрований та під яким "ніком" Так от - я вперше зареєструвався у ЧЕРВНІ 2014-го ТОді до чого тут "яник" - його вже давно не було в Україні А мій нік первинний ти знать не можеш - його через півроку "спалило" хакерською атакою і я змушений був створить новий
А тепер скажи - ти дійсно такий ДЛБЙБ чи прикидаєшся?
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21.12.2022 22:28 Відповісти
Та всім пох на тебе і коли ти був зареєстрований, всі пам'ятають, що ти за партію регіонів тут верещав і доводив, що Європа хоче нашу сировину
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21.12.2022 22:44 Відповісти
"Старайся"!!! Кидай лайно на вентилятор Пуп тільки не надірви Так що вибирай лопату по силах - бо надірвешся
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21.12.2022 22:56 Відповісти
А ще не втік... На цьому позитивні якості шута-малороса закінчуються
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19.03.2023 11:56 Відповісти
На коврике постоять(шоб попудрили)... Срок закончится - дядя Сэм еще и подсобит... Так шо нечего бочку катить на Залужного... SURE, дядя объяснит все, ну оч, доходчиво.
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21.12.2022 04:43 Відповісти
В обох палатах одночасно?
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21.12.2022 02:44 Відповісти
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21.12.2022 04:48 Відповісти
путин - хер напьіщеньій
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21.12.2022 00:16 Відповісти
как вы эти новости находите, ведь у нас все заблокировано на ру домен. даже на оверклокеры трудно зайти. тут в одессе одного оператора интеонет повязали за ретрансляцию рф тв каналов. я вот их телик не смотрю, но наши сми упорно продолжают из их дерьма выковыривать орешки и скармливать украинцам. или тут кто взятку берет преступник, а дающий нет!?
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21.12.2022 00:16 Відповісти
проксі, ніхто не забороняє, дивись що хочеш
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21.12.2022 02:29 Відповісти
Ха-ха-ха! Лишня хромосома завжди видає кацапа!
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21.12.2022 08:12 Відповісти
Там його позавчорашній чумадан з кізяками був.
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21.12.2022 00:23 Відповісти
Коли вся ця мерзота нарешті здохне і облишить світ у спокої?
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21.12.2022 00:28 Відповісти
Для бункерного сцикла Ростов на Дону це вже не передова а далеко за нуль
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21.12.2022 00:50 Відповісти
Ого! Змушений констатувати - у кацапів конкретно підгоріло .
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21.12.2022 00:57 Відповісти
***** БЗДУН ЗНАТНЫЙ
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21.12.2022 01:11 Відповісти
В зоне имперской спецоперации были задействованы королевские памперсы.
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21.12.2022 01:30 Відповісти
Після бєлгорода, переходимо на ростов..
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21.12.2022 01:33 Відповісти
***** собі у бункері спочива, а вы за нього тут горлянку рвете.
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21.12.2022 02:00 Відповісти
ВВС, онлайн-стрічка "Война в Украине" від 20/12 в 21:29:
Пресс-секретарь ***** Піськов сообщил официальной "Российской газете", что 16 декабря ***** находился в "зоне специальной военной операции".
Этой информации недостаточно, чтобы однозначно определить, где был *****, но когда российские власти говорят о "зоне спецоперации", они обычно имеют в виду территорию Украины, исключая аннексированный в 2014 году Крым.
Кремль в выходные сообщил, что весь день 16 декабря Хкйло провел в "объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции". Государственные телеканалы показывали его в неизвестном месте в окружении генералов, в том числе начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, командующего войсками в Украине Сергея Суровикина и министра обороны Сергея Шойгу.
Позже депутат Госдумы Андрей Гурулев написал в телеграм-канале, что ***** был в зоне "специальной военной операции". Во вторник Піськов подтвердил "Российской газете" содержание поста Гурулева: "Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да". Независимого подтверждения этой информации, впрочем, по-прежнему нет.
Появление ***** в "штабе" было воспринято преимущественно как пропагандистское мероприятие, также как и полет Шойгу на вертолете над тем, что официальные источники назвали "передовой".
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21.12.2022 02:10 Відповісти
собезьянничал
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21.12.2022 03:10 Відповісти
Я знав що він х..ло,але він виявився ще і сцикливим х.. ом.
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21.12.2022 03:37 Відповісти
...мабудь був в скафандре и в батискафе, который засунули в шахту, возле Спасской башни Кримля
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21.12.2022 05:57 Відповісти
Я на хвильку подумала що то у кацапів на "нулі" такі апартаменти...
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21.12.2022 06:04 Відповісти
Он был в бункере, а всех остальных как всегда в Хромакейе нарисовали.
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21.12.2022 06:56 Відповісти
Как там говорят кацапы "где путин - там и победа". Обычно в бункере сидит и никогда на фронте не появляется
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21.12.2022 07:06 Відповісти
Ну тут же не уточняется, чья победа
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21.12.2022 09:36 Відповісти
Дожилися кацапи - ***** стало невдалим косплеєм ЗЄ.
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21.12.2022 08:09 Відповісти
Звучить як анекдот.
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21.12.2022 08:15 Відповісти
Не вижу противоречия
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21.12.2022 09:35 Відповісти
Не спешите, зоной спецобосрации Ростов станет чуть позже!
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21.12.2022 09:40 Відповісти
В сраці він був, а не в Ростові. Я таких фото в Фотошопі нароблю десяток.
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21.12.2022 09:55 Відповісти
Пресс-служба бункерного всегда брешет. Он только поднялся на один этаж выше в своем дупле.
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21.12.2022 10:12 Відповісти
Сцикливе ***** вилізло із нори?Хто в це повірить?Воно ж не тільки й...бнуте,а ще й бункерне!
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21.12.2022 10:28 Відповісти
Для Пыни, всё, что за пределами бункера - зона спецоперации.
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22.12.2022 03:36 Відповісти
 
 