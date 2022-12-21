Рашисти випустили понад 70 снарядів із "Граду" та важкої артилерії по Нікопольщині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Рашисти били із "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Понівечені будинки та лінії електропередач…Вночі росіяни шість разів скеровували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район. Обстріляли три громади - Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів. Люди неушкоджені", - йдеться у повідомленні.

За його словами, у Червоногригорівській та Марганецькій громадах побиті з десяток приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач.

"У Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному обійсті. Рятувальники вогонь уже приборкали. У Мирівській наслідки удару ще з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

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В інших районах ніч була тихою - без тривог і атак. І на цю хвилину спокійно.







