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Гаага (254) Нідерланди (1117) трамвай (111) Міжнародний суд ООН (153)

Навпроти Міжнародного суду ООН у Гаазі курсуватиме "український" трамвай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У Гаазі з’явився трамвай з унікальним українським дизайном, який закликає підтримати фандрейзингову платформу UNITED24.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Трамвай №1 курсує між двома містами у Королівстві Нідерланди - Гаага та Делфт, і проходить через їх центральні вулиці.

Цей проєкт став продовженням ініціативи групи віденських волонтерів на чолі з українськими дипломатами Олегом Вербовим та Віталієм Литвином, які творчо підійшли до просування платформи UNITED24 в Європі.

Раніше два тролейбуси з таким самим дизайном були запущені у Вільнюсі, а першим містом, де на рейс вийшов трамвай з унікальною українською айдентикою, став Відень.

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"Коли нам вдалося запустити два українські тролейбуси у Вільнюсі, ми побачили, що їх маршрут проходить повз будівлю місцевого муніципалітету, де на фасаді вивішено плакат з текстом: "Putin, the Hague is waiting for you" (англ. "путін, Гаага чекає на тебе"). Саме тоді ми зрозуміли, в якому місті поїде наступний український трамвай", - розповіли українські дипломати-ініціатори проєкту.

В основу дизайну трамваїв у Гаазі та Відні, а також тролейбусів у Вільнюсі закладено елементи графічних робіт видатного українського дизайнера Георгія Нарбута, творця перших українських банкнот та поштових марок.

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Навпроти Міжнародного суду ООН у Гаазі курсуватиме український трамвай 01
Навпроти Міжнародного суду ООН у Гаазі курсуватиме український трамвай 02
Навпроти Міжнародного суду ООН у Гаазі курсуватиме український трамвай 03
Навпроти Міжнародного суду ООН у Гаазі курсуватиме український трамвай 04
Навпроти Міжнародного суду ООН у Гаазі курсуватиме український трамвай 05
Навпроти Міжнародного суду ООН у Гаазі курсуватиме український трамвай 06
Навпроти Міжнародного суду ООН у Гаазі курсуватиме український трамвай 07

"Символічно, що маршрут українського трамваю проходить повз будівлю Палацу миру в Гаазі, де розміщуються Міжнародний Суд ООН та Постійна палата третейського суду. У нашій уяві мир в Україні нерозривно поєднаний з справедливістю, що ґрунтується на міжнародному правосудді. Це своєрідне нагадування російському президенту, що відповідальність за вчинені росією правопорушення, є невідворотною, а його власним злочинам дасть належну оцінку міжнародна кримінальна юстиція після перемоги України", - сказав Надзвичайний і Повноважний посол України в Королівстві Нідерланди Максим Кононенко.

Автор: Ольга Лузан
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21.12.2022 09:33 Відповісти
злочинців до суду обовязково везти на ньому
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21.12.2022 09:34 Відповісти
Ще чого - везти. Прив'язати позаду трамваю і мєлкой риссю до суду.
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21.12.2022 12:58 Відповісти
ну тоді як бурлаків на волзі запрягти, хай людей катають
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21.12.2022 13:50 Відповісти
..все подворотню с болот мацковии будут возить на заседания международного Трибунала
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21.12.2022 09:47 Відповісти
Ще черепаху там треба запустити з огляду на те як "швидко" там приймають рішення... Ще вчора була інфа про рішення цього суду, що по нападу рашки на Грузію ніби-то там фсьо було "неоднозначно"...
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21.12.2022 09:53 Відповісти
Чудовий трамвай!! Нам би в кожне місто по такому!! А також до кацапії один, щоб їздив мимо *******.. Слава ЗСУ!!
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21.12.2022 09:57 Відповісти
Гаазуй!
)
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21.12.2022 11:26 Відповісти
 
 