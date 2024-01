Навпроти Міжнародного суду ООН у Гаазі курсуватиме "український" трамвай. ФОТОрепортаж

У Гаазі з’явився трамвай з унікальним українським дизайном, який закликає підтримати фандрейзингову платформу UNITED24.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Трамвай №1 курсує між двома містами у Королівстві Нідерланди - Гаага та Делфт, і проходить через їх центральні вулиці.

Цей проєкт став продовженням ініціативи групи віденських волонтерів на чолі з українськими дипломатами Олегом Вербовим та Віталієм Литвином, які творчо підійшли до просування платформи UNITED24 в Європі.

Раніше два тролейбуси з таким самим дизайном були запущені у Вільнюсі, а першим містом, де на рейс вийшов трамвай з унікальною українською айдентикою, став Відень.

"Коли нам вдалося запустити два українські тролейбуси у Вільнюсі, ми побачили, що їх маршрут проходить повз будівлю місцевого муніципалітету, де на фасаді вивішено плакат з текстом: "Putin, the Hague is waiting for you" (англ. "путін, Гаага чекає на тебе"). Саме тоді ми зрозуміли, в якому місті поїде наступний український трамвай", - розповіли українські дипломати-ініціатори проєкту.

В основу дизайну трамваїв у Гаазі та Відні, а також тролейбусів у Вільнюсі закладено елементи графічних робіт видатного українського дизайнера Георгія Нарбута, творця перших українських банкнот та поштових марок.

"Символічно, що маршрут українського трамваю проходить повз будівлю Палацу миру в Гаазі, де розміщуються Міжнародний Суд ООН та Постійна палата третейського суду. У нашій уяві мир в Україні нерозривно поєднаний з справедливістю, що ґрунтується на міжнародному правосудді. Це своєрідне нагадування російському президенту, що відповідальність за вчинені росією правопорушення, є невідворотною, а його власним злочинам дасть належну оцінку міжнародна кримінальна юстиція після перемоги України", - сказав Надзвичайний і Повноважний посол України в Королівстві Нідерланди Максим Кононенко.