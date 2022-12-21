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Минулої доби рашисти вбили п’ятьох цивільних в Україні, 17 осіб поранено, - ОП
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої доби російські окупанти вбили п’ятьох цивільних мешканців України.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 20.12.2022 (станом на 09:00 21.12.2022):
Донецька область - 4 загиблих (у т.ч. виявлено 2 вбитих раніше), 8 поранених;
Запорізька область - 2 поранених;
Харківська область - 1 поранений;
Херсонська область - 1 загиблий, 6 поранених.
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