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СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП на Сумщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Управління СБУ у Сумській області.

Зокрема йдеться про Софронієво-Молченський чоловічий монастир Різдва Богородиці (УПЦ МП).

"Заходи проводяться спільно з іншими правоохоронними структурами у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі. Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - йдеться у повідомленні.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

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Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП на Сумщині 01
СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП на Сумщині 02
СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП на Сумщині 03
СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП на Сумщині 04

Автор: Ірина Дашківська
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21.12.2022 11:52 Відповісти
Скільки вже було цих заходів? Треба майно конфіскувати на потреби ЗСУ, а кацапських попів - сатаністів на рідні болота мокшандії.
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21.12.2022 11:53 Відповісти
За теж саме оПЗЖ заборонили. А чим же закінчиться ця вистава?
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21.12.2022 11:55 Відповісти
Попи рпц, мають бути скинуті з літаків, на москальщину, як бомби фаб-500.
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21.12.2022 11:54 Відповісти
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21.12.2022 11:59 Відповісти
От мене цікавить питання: православні попи мають належати по канонам до якогось патріархату, ну як райком кпрс до обкому кпрс. Як що тутешні вийшли з московського, то до якого вони пристали? В ПЦУ GEO - патріарх Константинопольский, хто тоді GEO УПЦ, чи вони без ліцензії впарюють народу контрафакт? Людина занесла гроші справити обряд, а там бац, в канелярії Іісуса, сидять ангели ревізори і фігак: франшизи немає, послуга не здійснюється. Людину кинули на гроші, послуга не виконана, чека немає, гроші не повернуть. ШАХРАЇ
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21.12.2022 12:42 Відповісти
Все просто- при арешті та ув'язненні московитських попів вся нинішня влада стане в шпагат- чи далі їх прикривати та вимагати з них прибутки, чи розв'язатися з ними, а значить відректися від Москальської сатанинської секти, і не отримувати гроші та втрату впливу! Король Данило вирішив свого часу подібну дилему дуже просто- вирізав
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21.12.2022 17:54 Відповісти
Зєлєнскій в сімнадцятий раз ліквідовує РПЦ в Україні 💪
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21.12.2022 12:58 Відповісти
 
 