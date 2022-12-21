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війна (56641) Київська область (3133) Молдова (1296) призов (383) СБУ (10053)

Ліквідовано нові канали втечі "ухилянтів" за кордон: до схем причетні депутати райради Київщини, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки провела нову масштабну спецоперацію з ліквідації каналів незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти втечі за кордон більше сотні "ухилянтів".

"Організатори нелегальних трафіків пропонували потенційним призовникам виїхати за межі України під виглядом волонтерів або спробувати "обійти" контрольно-пропускні пункти. Вартість таких "послуг" становила від 4 тис. дол. Сума залежала від регіону проживання і терміновості виїзду", - йдеться у повідомленні.

Під час комплексних заходів на Київщині викрито місцеву жительку, яка "реєструвала" своїх клієнтів як представників місцевої благодійної організації.

Потім вносила недостовірні відомості до системи "Шлях".

За даними СБУ, для цього використовувала власні зв’язки, у тому числі серед представників депутатського корпусу однієї з районних рад Київської області.

Організаторці злочинної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Ще одну схему нелегальної міграції ліквідовано на Одещині. До її організації причетне міжнародне злочинне угруповання.

Зловмисники приховано переправляли осіб призовного віку до Євросоюзу поза встановленими пунктами пропуску.

Також зазначається, що своїм "замовникам" надавали детальний план переміщення через природні ландшафти та місцеву інфраструктуру.

Наступний канал нелегального виїзду до ЄС пролягав через Молдову.

Також читайте: Чиновниця Львівської міськради із спільниками підозрюється у нелегальному переправленні призовників за кордон. Вилучено 8 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Для пошуку "клієнтів" його організатори використовували спеціально створений Телеграм-канал. У подальшому зловмисники планували вивезти "ухилянтів" за кордон на власному автомобілі.

Ліквідовано нові канали втечі ухилянтів за кордон: до схем причетні депутати райради Київщини, - СБУ 01
Ліквідовано нові канали втечі ухилянтів за кордон: до схем причетні депутати райради Київщини, - СБУ 02
Ліквідовано нові канали втечі ухилянтів за кордон: до схем причетні депутати райради Київщини, - СБУ 03
Ліквідовано нові канали втечі ухилянтів за кордон: до схем причетні депутати райради Київщини, - СБУ 04
Ліквідовано нові канали втечі ухилянтів за кордон: до схем причетні депутати райради Київщини, - СБУ 05
Ліквідовано нові канали втечі ухилянтів за кордон: до схем причетні депутати райради Київщини, - СБУ 06
Ліквідовано нові канали втечі ухилянтів за кордон: до схем причетні депутати райради Київщини, - СБУ 07

У межах кримінальних проваджень за:

- ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів),

- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Крім того розглядається питання про додаткову кваліфікацію дій зловмисників за ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Ділок з Києва допомагав чоловікам виїжджати з України, продаючи документи про "інвалідність", - СБУ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Хуже нє будєт сказали зебіли і втекли за бугор.
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21.12.2022 13:20
+8
майже всіх, хто платить 4к баксов ловлять..., але тих, хто платить 10к та більше, випускають..., це означає, що, тим, хто не ділиться, нічого робити в цьому бізнесі...
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21.12.2022 13:25
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Хуже нє будєт сказали зебіли і втекли за бугор.
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21.12.2022 13:20 Відповісти
Якось до великої війни він писав з Польщі.
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21.12.2022 13:32 Відповісти
Мийники сортірів у польщі майже 100% голосували за клоуна. Їм же похєр на майбутнє країни в якій вони не збираються жити, "хоть паржом" казали вони.
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21.12.2022 15:55 Відповісти

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21.12.2022 14:00 Відповісти
майже всіх, хто платить 4к баксов ловлять..., але тих, хто платить 10к та більше, випускають..., це означає, що, тим, хто не ділиться, нічого робити в цьому бізнесі...
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21.12.2022 13:25 Відповісти
бегут со всех щелей
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21.12.2022 13:27 Відповісти
Просто клоунські рахіти встановили монополію на перетин кордону під час військового стану, відповідно хочеш виїхати - плати таксу в общак кварталу95. А ті хто не платить - тих ловлять і сажають "правоохоронні органи".
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21.12.2022 13:31 Відповісти

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21.12.2022 13:36 Відповісти
канал раскрыли - хорошо... а думает ли сейчас Украина о том, кто будет поднимать экономику, двигать науку... нет... вузы не работают (потому как удаленка - это самодрочка)... перспективную молодежь в учебные заведения топ-20 не посылают... только не надо говорить, что кпи - это Джомолунгма и глыба образования... а ведь сейчас можно было бы достаточно легко договориться и с Массачусетсом, и с Бэркли, и с... но, очевидно, образование руководителей страны не позволяет им мыслить не только стратегически, но и тактически... они боятся окончания войны победой Украины как черт ладана... а так как отсутствие ума и бзделоватость выходит на первый план, то появляются служи о 100 попытках покушения на великих наимудрейших руководителей этого десятилетия...
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21.12.2022 13:36 Відповісти
Розумні та працьовиті цій країні не потрібні,такі люди відосики та 95-й квартал не дивляться,та звикли вимагати гроші за свою працю.
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21.12.2022 15:30 Відповісти
kmp.ua/uk/analytics/exclusive/the-departure-of-men-abroad-under-martial-law-is-there-a-ban/
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21.12.2022 13:44 Відповісти
тогда нужно объявить мобилизацию
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21.12.2022 14:36 Відповісти
Чоловік та син нардепки-корупціонерки Шуляк що втікли з купою бабла відкрито через пункт пропуску на кордоні - коли розслідуємо??? А Портнов із сином???
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21.12.2022 14:37 Відповісти
Властям это не нужно. Все начнут выяснять где чей сын, муж.
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21.12.2022 15:47 Відповісти
Цирк якийсь, їй Богу... СБУ більше немає чим зайнятися?
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21.12.2022 14:45 Відповісти
Когось же треба замість себе,холених відгодованих биків,відправляти на фронт.
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21.12.2022 15:32 Відповісти
Якої райради конкретно?
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21.12.2022 14:56 Відповісти
Навіть рашка не забороняє виїзд чоловіків призовного віку.
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21.12.2022 16:05 Відповісти
побежали порохоботы вслед за Барыгой))))
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21.12.2022 18:12 Відповісти
 
 