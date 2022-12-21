Ліквідовано нові канали втечі "ухилянтів" за кордон: до схем причетні депутати райради Київщини, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки провела нову масштабну спецоперацію з ліквідації каналів незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти втечі за кордон більше сотні "ухилянтів".

"Організатори нелегальних трафіків пропонували потенційним призовникам виїхати за межі України під виглядом волонтерів або спробувати "обійти" контрольно-пропускні пункти. Вартість таких "послуг" становила від 4 тис. дол. Сума залежала від регіону проживання і терміновості виїзду", - йдеться у повідомленні.

Під час комплексних заходів на Київщині викрито місцеву жительку, яка "реєструвала" своїх клієнтів як представників місцевої благодійної організації.

Потім вносила недостовірні відомості до системи "Шлях".

За даними СБУ, для цього використовувала власні зв’язки, у тому числі серед представників депутатського корпусу однієї з районних рад Київської області.

Організаторці злочинної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Ще одну схему нелегальної міграції ліквідовано на Одещині. До її організації причетне міжнародне злочинне угруповання.

Зловмисники приховано переправляли осіб призовного віку до Євросоюзу поза встановленими пунктами пропуску.

Також зазначається, що своїм "замовникам" надавали детальний план переміщення через природні ландшафти та місцеву інфраструктуру.

Наступний канал нелегального виїзду до ЄС пролягав через Молдову.

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Для пошуку "клієнтів" його організатори використовували спеціально створений Телеграм-канал. У подальшому зловмисники планували вивезти "ухилянтів" за кордон на власному автомобілі.















У межах кримінальних проваджень за:

- ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів),

- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Крім того розглядається питання про додаткову кваліфікацію дій зловмисників за ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

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