Наслідки ворожого удару зі ствольної артилерії по Очакову. ФОТОрепортаж

Рашисти вдарили зі ствольної артилерії по Очакову.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Очаків. Миколаївщина. Окупанти били зі ствольної артилерії. Є влучання у подвір’я мирних мешканців. Поранення отримали троє людей, серед них 10-річний хлопчик. Постраждалим надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.















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