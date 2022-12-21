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Наслідки ворожого удару зі ствольної артилерії по Очакову. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рашисти вдарили зі ствольної артилерії по Очакову.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Очаків. Миколаївщина. Окупанти били зі ствольної артилерії. Є влучання у подвір’я мирних мешканців. Поранення отримали троє людей, серед них 10-річний хлопчик. Постраждалим надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.
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