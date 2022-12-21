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Наслідки ворожого удару зі ствольної артилерії по Очакову. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рашисти вдарили зі ствольної артилерії по Очакову.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Очаків. Миколаївщина. Окупанти били зі ствольної артилерії. Є влучання у подвір’я мирних мешканців. Поранення отримали троє людей, серед них 10-річний хлопчик. Постраждалим надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожого удару зі ствольної артилерії по Очакову 01
Наслідки ворожого удару зі ствольної артилерії по Очакову 02
Наслідки ворожого удару зі ствольної артилерії по Очакову 03
Наслідки ворожого удару зі ствольної артилерії по Очакову 04
Наслідки ворожого удару зі ствольної артилерії по Очакову 05
Наслідки ворожого удару зі ствольної артилерії по Очакову 06
Наслідки ворожого удару зі ствольної артилерії по Очакову 07

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Автор: Ірина Дашківська
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Нічого. В нас перевага по ствольній арті, тому одного разу підловлять скотів та знищать.
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21.12.2022 14:55 Відповісти
у кацапів зовсім не повинно бути ніякої ствольної арти..., а зараз в них її надлишок, тому вони стріляють по мирному населенню...
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21.12.2022 15:10 Відповісти
Чого це у нас перевага? Перевага як раз у кацапів, і по кількісті стволів і по кількісті ***********.
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21.12.2022 23:12 Відповісти
В дальності в України перевага.
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22.12.2022 02:30 Відповісти
Що за руснявая **** мотається на Кінбурн й досі жива. . ..
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21.12.2022 15:03 Відповісти
А знешкодити пацюків не пробували? Чи тільки звіти писати спроможні? Якісь імпотенти, бридко...
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21.12.2022 23:40 Відповісти
 
 