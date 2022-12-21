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Сербія поділиться з Україною досвідом розслідування воєнних злочинів, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сербські правоохоронці передадуть українським колегам досвід щодо розслідування воєнних злочинів.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, про це домовились заступник генерального прокурора Олексій Симоненко під час зустрічі із депутатом Народної Скупщини Республіки Сербія Александаром Оленіком та депутатом парламенту автономного краю Воєводина, Республіка Сербія, головою комітету з питань європейської інтеграції та міжрегіонального співробітництва Ненадом Чанаком, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що ви спеціалізуєтесь на питаннях воєнних злочинів на території колишньої Югославії. На сьогодні питання забезпечення відповідальності за найтяжчі міжнародні злочини, в тому числі воєнні - є одним з головних завдань і викликів для України", - зазначив Олексій Симоненко.

За його словами, кількість жертв та руйнувань, масштаб та системність вчинення найжорстокіших міжнародних злочинів, цілеспрямовані атаки на мирних українців та створення умов, несумісних з життям, дають всі підстави досліджувати обставини можливого вчинення геноциду відносно українського народу з боку Збройних сил та вищого керівництва РФ.

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"Вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду не було б можливим без вчинення злочину агресії. Україна активно працює над створенням Спеціального міжнародного трибуналу за цей злочин, який матиме юрисдикцію переслідувати за нього найвище російське керівництво", - зазначається в дописі.

Відтак учасники зустрічі домовилися про обмін необхідним досвідом, аналітичними матеріалами та прикладами важливих кейсів щодо воєнних злочинів.

Сербія поділиться з Україною досвідом розслідування воєнних злочинів, - Офіс Генпрокурора 01
Сербія поділиться з Україною досвідом розслідування воєнних злочинів, - Офіс Генпрокурора 02

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Сербія поділиться з Україною досвідом розслідування воєнних злочинів, - Офіс Генпрокурора 03
Сербія поділиться з Україною досвідом розслідування воєнних злочинів, - Офіс Генпрокурора 04
Сербія поділиться з Україною досвідом розслідування воєнних злочинів, - Офіс Генпрокурора 05
Сербія поділиться з Україною досвідом розслідування воєнних злочинів, - Офіс Генпрокурора 06

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
Это ж какие такие злочiни сербы расследовали? В Сребренице? В Сараево? В Косово? Это почти то же что сейчас у паРаши брать уроки расследования военных преступлений. Такой же уровень абсурда.
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21.12.2022 20:08
+10
Що ці посіпаки рабсєян нам можуть передати...
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21.12.2022 20:01
+7
Iz zizni: Pervoe chto preduprezdali Horvati, kogda sadishsja meste ixnimi paramedikami masinu, nelzja sidet u krasnova kresta na masine, tak kak serbskie ******** starajutsa popast po krestu namashine.
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21.12.2022 20:33
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Що ці посіпаки рабсєян нам можуть передати...
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21.12.2022 20:01 Відповісти
та пішли вони на путіна
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21.12.2022 20:06 Відповісти
ці нарозлідують
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21.12.2022 20:06 Відповісти
Это ж какие такие злочiни сербы расследовали? В Сребренице? В Сараево? В Косово? Это почти то же что сейчас у паРаши брать уроки расследования военных преступлений. Такой же уровень абсурда.
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21.12.2022 20:08 Відповісти
ми і так знаємо, що спочатку треба знайти кацапа , і все зразу ясно
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21.12.2022 20:11 Відповісти
Щось такі чиновники у нас нечистоплотні.Наче ніхто не знає,що таке сербія.
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21.12.2022 20:12 Відповісти
Нам потрібні друзі расєї аби розслідувати расєйські злочини? а впрочем какаяразніца накаком язикє разґаварівать...
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21.12.2022 20:23 Відповісти
Iz zizni: Pervoe chto preduprezdali Horvati, kogda sadishsja meste ixnimi paramedikami masinu, nelzja sidet u krasnova kresta na masine, tak kak serbskie ******** starajutsa popast po krestu namashine.
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21.12.2022 20:33 Відповісти
ѢѢ!! эти южские рашисты есчо те расследователи. видно получили приказ от ***** сливать всю инфу по расследованиям преступлений ***** и всех его подопечных орков.
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21.12.2022 20:43 Відповісти
дебилы зеленые
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21.12.2022 20:46 Відповісти
В них є досвід, вони скоювал и військові злочини, так мовити з першоджерела
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21.12.2022 20:59 Відповісти
Даже комментировать этот бред лень...
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21.12.2022 21:08 Відповісти
Я так розумію, після сербів, ділитись з нами досвідом буде расія... і куди тільки єрмак дивиться?
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21.12.2022 21:09 Відповісти
сербы сами являются военными преступниками! какие переговоры с этими братушками кацапов могут быть вообще?!
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21.12.2022 21:21 Відповісти
І хто придумав цю дурню співробітничати з рашинськими друзями.
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21.12.2022 21:35 Відповісти
ну как раз сербы в военных преступлениях разбираются лучше всех. Профессионалы
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21.12.2022 23:38 Відповісти
Ще б росію попросили...
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22.12.2022 02:12 Відповісти
Путінський підлабузник вєнєдіктов, казав, що зараз багато скарг відсилають на українських військових від росіянців, які будуть розслідувати відповідни організації… Ось вам ліберал(!) Він ще казав, що чимало хорватів було засуджено за злочини… якийсь сюр. Так і тут лисиця розповідає, як розслідувати злочини курча
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22.12.2022 06:00 Відповісти
 
 