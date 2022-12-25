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Троє співробітників ДСНС загинули на Херсонщині, підірвавшись на ворожій міні. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
24 грудня під час розмінування території Херсонщини підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників Головного управління ДСНС України у Житомирській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Житомирській області.
На місті підриву загинули:
- прапорщик служби цивільного захисту СЕРГІЙ КУРІННИЙ, водій-сапер групи піротехнічних робіт;
- молодший сержант служби цивільного захисту ДМИТРО КРАСНОЩОКОВ, водій автотранспортного відділення.
По дорозі до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту ОЛЕКСІЙ СИЧ.
Усі троє служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України у Житомирській області та виконували завдання з розмінування звільнених від ворога територій Херсонщини.
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