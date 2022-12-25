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Троє співробітників ДСНС загинули на Херсонщині, підірвавшись на ворожій міні. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

24 грудня під час розмінування території Херсонщини підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників Головного управління ДСНС України у Житомирській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Житомирській області.

Троє співробітників ДСНС загинули на Херсонщині, підірвавшись на ворожій міні 01

На місті  підриву загинули:

  • прапорщик служби цивільного захисту СЕРГІЙ КУРІННИЙ, водій-сапер групи піротехнічних робіт;
  • молодший сержант служби цивільного захисту ДМИТРО КРАСНОЩОКОВ, водій автотранспортного відділення.

По дорозі до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту ОЛЕКСІЙ СИЧ.

Усі троє служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України у Житомирській області та виконували завдання з розмінування звільнених від ворога територій Херсонщини.

Також читайте: Сапер ДСНС підірвався під час розмінування на Харківщині

Автор: Володимир Янченко
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24.12.2022 23:28 Відповісти
С.У.М.
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24.12.2022 23:30 Відповісти
орки это фашисты и это нужно помнить всегда ...минная война это одна из забав *****
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24.12.2022 23:35 Відповісти
А цих мін там років на 10...
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24.12.2022 23:42 Відповісти
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24.12.2022 23:46 Відповісти
Знов...співчуття і біль...
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25.12.2022 00:18 Відповісти
Вічна пам'ять ((
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25.12.2022 01:08 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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25.12.2022 06:41 Відповісти
Почему для разминирования посылают спасателей, а не военных. Неудивительно что они подрываются.
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25.12.2022 09:04 Відповісти
 
 