"Щоб зрозуміти реальність життя": Кулеба з послами України відвідали Миколаїв. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба разом з учасниками конференції послів України "Війна та нові горизонти у світі" відвідали Миколаїв.

Про це Кулеба розповів у Instagram.

"Як сказав Президент на Конференції послів України "Війна та нові горизонти у світі", кожен дипломат має відчувати, що від його/її роботи залежить життя людей і ситуація в нашій країні. А для цього потрібно розуміти реальність цього життя.



Тому просто з Конференції послів у Києві я повіз усю нашу дипломатичну команду на південь, в місто корабелів Миколаїв. Все керівництво МЗС і послів.



Ми побували там, де війна особливо відчутна. Де зруйновані будинки та долі. Де український народ потом і кров’ю виборює своє право на існування. Де слова "територіальна цілісність", "російська агресія", "російський ракетний терор", які ми щодня повторюємо на міжнародних майданчиках, це — щоденний біль і щоденна реальність.

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У Миколаєві ми побували на Суднобудівному, піднялися на недобудований крейсер (де уявили, як тонув ідентичний крейсер "Москва"), побачили руйнування Миколаївського ліцею #2, по якому росіяни вдарили забороненими касетними боєприпасами, підійшли до зруйнованої Миколаївської ОДА, побували в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, який зазнав двох ракетних ударів.



А ще військові, які звільняли Херсон, подарували нам особливі подарунки. Підписані ними прапори України, які тепер поїдуть разом з нашими дипломатами до світових столиць. Моя глибока шана нашим героям.



Я вдячний Миколаєву та всім миколаївцям за незламність. Миколаїв — це дійсно місто героїв.



Побачивши наслідки російської агресіі на власні очі, ми готові ще сильніше 24 години на добу й 365 днів на рік орати всю землю світу заради України і на нашу перемогу. Переконувати партнерів і тих, хто досі грається в "нейтральність". Здобувати нові результати доя нашої країни, везти нову зброю, нове енергообладнання, заганяти російських негідників у ще глибшу ізоляцію.



Українська дипломатія буде працювати на результат щодня, без вихідних, у кожній іноземній столиці, в кожній міжнародній організації", - заявив Кулеба.







































