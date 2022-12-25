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Минулої доби окупанти обстріляли низку населених пунктів Харківщини, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харківській області протягом доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка і Крохмальне.

"Внаслідок денних артилерійських обстрілів окупантів у селі Подоли, що в Куп'янському районі, загинув чоловік 72 років. Його дружина 74 років отримала поранення, госпіталізована до лікарні. Стан постраждалої середній", - нагадує Синєгубов.

"Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населеного пункту Лиман Перший, що в Дворічанській громаді. Віримо в Збройні Сили України та нашу Перемогу!", - резюмує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаки ворога в районах 15 населених пунктів на Харківщині, Донеччині й Луганщині, - Генштаб

Минулої доби окупанти обстріляли низку населених пунктів Харківщини, - ОВА 01
Минулої доби окупанти обстріляли низку населених пунктів Харківщини, - ОВА 02

Автор: Ірина Дашківська
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кремлеботы говорят, что на Сумы пойдут в атаку. И не понятно они такие тупые, что это у них можно вытащить или они путают и психологическую операцию проводят. То они с Беларуси на Киев собираются. В общем ясно одно - нужны строительные и инженерные войска со всех наших стран и нужно всю границу так укрепить, что ничего не пройдет. Минировать, доты строить. Системы нужно укреплений такую делать, чтобы границы Украины были непреступные. Затапливать болотами всю границу, чтобы танки тонули в грязи. И это укрепление не только Украинской границы - это граница Европы и защиту нужно строить Европы вместе со всем НАТО и союзниками и друзьями Украины. Ибо это во благо всего мира!
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25.12.2022 09:12 Відповісти
и не только Сумы говорят, а Николаев и Днепр. Ну он рассказывал, что там русские и прочую ахинею. Типа клещи хотят делать с Сум и с низу на Николаев и на Днепр и с Донбасса. Только не понятно, какими ресурсами они хотят это делать. Возможно ПсиОп. Но не должно в Украинской границе быть тонких мест, где может порваться. Нужно огромные ресурсы всего цивилизованного мира направить на укрепление границы в Украине!
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25.12.2022 09:16 Відповісти
 
 