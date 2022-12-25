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Держприкордонслужба (4328) обстріл (20980) Сумська область (2196)

Наслідки обстрілу ворогом Сумської області 24 грудня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У суботу, 24 грудня, росіяни обстріляли Сумщину із застосуванням мінометів, реактивної та ствольної артилерії. Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Ворожбянська, Середино-Будська та Новослобідська громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"У першій половині дня російські окупанти обстріляли територію Білопільської громади зі 120-мм мінометів, нараховано більше ніж півдесятка вибухів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Тьоткіно. 

Дві ворожі міни 120 мм калібру прилетіло з району населеного пункту Улиця по прикордонню Середино-Будської громади.

У другій половині дня рашисти з російського населеного пункту попово-лежачі накрили територію Ворожбянської громади з РСЗВ "Град", пролунало півтора десятка вибухів.

Ще шість артилерійських снарядів випущених противником зі сторони села Тьоткіно розірвалося на території Новослобідської громади", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти завдали 87 ударів по прикордонню Сумщини, суттєво пошкоджено об’єкти інфраструктури

 Наслідки обстрілу ворогом Сумської області 24 грудня 01
Наслідки обстрілу ворогом Сумської області 24 грудня 02
Наслідки обстрілу ворогом Сумської області 24 грудня 03
Наслідки обстрілу ворогом Сумської області 24 грудня 04

Автор: Марина Макєєва
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мне ночью кремлебот говорил, что они отожмут Сумы, Херсон, Николаев, Днепр, и там примеси пропаганды много было, что там русские живут... а посмотреть по карте исходя из этих городов, то они могут пойти с Сум сверху, а снизу на Херсон, Николаев, Днепр. Одессу вроде еще говорил. На Одессу с приднестровья и с Херсона. Депутат партии Санду призвал Украину помочь Молдове де-оккупировать Приднестровье. Надо это сделать и забрать склады вооружений СССР - самые большие в Европе. Надо отжать этот ленд-лиз. Наводить порядок Украине суждено!
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25.12.2022 10:19 Відповісти
Хотеть плешивому не вредно,да кто ж ему даст. По украинскую сторону живут кацапи,а по москальскому приграничью очень много украинцев. Начиная от стародубщины и ниже . Треть курщины,половина белгородчины,в Воронежской,Ростовской,Кубань,Ставпрополье. Другое дело,что среди них очень много манкуртов. Сейчас очень модно быть украинцем,быть победителем варварства кремля. И манкурты в глубине души начинают осознавать свою причастность к великой украинской нации. Иначе откуда начались сплошные пожары по всей варварщине?Наша задача поддерживать идеалы Украины в варварщине.Очень важно донести понятным им языком до них их злодеяния в Украине .
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25.12.2022 11:33 Відповісти
 
 