Наслідки обстрілу ворогом Сумської області 24 грудня. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
У суботу, 24 грудня, росіяни обстріляли Сумщину із застосуванням мінометів, реактивної та ствольної артилерії. Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Ворожбянська, Середино-Будська та Новослобідська громади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
"У першій половині дня російські окупанти обстріляли територію Білопільської громади зі 120-мм мінометів, нараховано більше ніж півдесятка вибухів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Тьоткіно.
Дві ворожі міни 120 мм калібру прилетіло з району населеного пункту Улиця по прикордонню Середино-Будської громади.
У другій половині дня рашисти з російського населеного пункту попово-лежачі накрили територію Ворожбянської громади з РСЗВ "Град", пролунало півтора десятка вибухів.
Ще шість артилерійських снарядів випущених противником зі сторони села Тьоткіно розірвалося на території Новослобідської громади", - йдеться в повідомленні.
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