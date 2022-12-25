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Минулої доби рашисти вбили 16 цивільних в Україні, 72 людини поранено, - ОП

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої доби російські окупанти вбили 16 мирних жителів в Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 24.12.2022 (станом на 09:00 25.12.2022):

Донецька область - 7 поранених;
Харківська область - 1 поранений;
Херсонська область - 16 загиблих, 64 поранених.

Минулої доби рашисти вбили 16 цивільних в Україні, 72 людини поранено, - ОП 01

Також читайте: Рашисти обстріляли центр Херсона, 7 загиблих і 58 поранених, 18 - у важкому стані (оновлено). ФОТОрепортаж 18+

Автор: Ірина Дашківська
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71% расиян это рашисты. Значит Украина имеет право атаковать не только военные объекты, но и гражданской инфраструктуры. Союзники, уничтожая нацистов в 44-45 годах, не сильно заморачивались куда упадут бомбы...
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25.12.2022 10:56 Відповісти
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25.12.2022 12:52 Відповісти
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25.12.2022 12:53 Відповісти
 
 