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Минулої доби рашисти вбили 16 цивільних в Україні, 72 людини поранено, - ОП
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої доби російські окупанти вбили 16 мирних жителів в Україні.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 24.12.2022 (станом на 09:00 25.12.2022):
Донецька область - 7 поранених;
Харківська область - 1 поранений;
Херсонська область - 16 загиблих, 64 поранених.
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Frol Fedoroff
показати весь коментар25.12.2022 10:56 Відповісти Мені подобається 0
Voc Vox
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показати весь коментар25.12.2022 12:53 Відповісти Мені подобається 0
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