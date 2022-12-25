Минулої доби рашисти вбили 16 цивільних в Україні, 72 людини поранено, - ОП

Минулої доби російські окупанти вбили 16 мирних жителів в Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 24.12.2022 (станом на 09:00 25.12.2022):

Донецька область - 7 поранених;

Харківська область - 1 поранений;

Херсонська область - 16 загиблих, 64 поранених.

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