1 733 5
Морпіхи минулої доби знищили 31 окупанта і ворожий танк. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС України.
Як зазначається, минулої доби морські піхотинці знищили 21 окупанта.
Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого знищено танк та 10 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
В цей же час у самій Білорусі відбуваються кадрові армійські перестановки - з посади начальника зв'язку збройних сил було знято Олега Міщенка . Нагадаємо, саме добрий зв'язок показав свою критичну важливість у ході СВО», - пишуть російські пропагандисти.
у будь-якому разі вступить у військовий конфлікт. Питання лише за умов цього вступу, які зараз, очевидно, і є предметом торгу.