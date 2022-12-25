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Морпіхи минулої доби знищили 31 окупанта і ворожий танк. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС України.

Як зазначається, минулої доби морські піхотинці знищили 21 окупанта.

Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого знищено танк та 10 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Морпіхи минулої доби знищили 31 окупанта і ворожий танк 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морпіхи за минулу добу знищили 5 окупантів, БМП, дві РСЗВ та сховище з боєприпасами ворога, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Автор: Ірина Дашківська
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Наші воіни Героі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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25.12.2022 12:26 Відповісти
Вклалися у норматив???
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25.12.2022 12:31 Відповісти
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25.12.2022 12:37 Відповісти
Російський пропагандистський ресурс Readovka .Вступ білоруської армії у війну - питання часу.
В цей же час у самій Білорусі відбуваються кадрові армійські перестановки - з посади начальника зв'язку збройних сил було знято Олега Міщенка . Нагадаємо, саме добрий зв'язок показав свою критичну важливість у ході СВО», - пишуть російські пропагандисти.
у будь-якому разі вступить у військовий конфлікт. Питання лише за умов цього вступу, які зараз, очевидно, і є предметом торгу.
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25.12.2022 12:41 Відповісти
Слава ЗСУ !!! Віримо в ЗСУ !!! Смерть нацистській ********* !!!
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25.12.2022 12:52 Відповісти
 
 