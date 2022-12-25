Морпіхи минулої доби знищили 31 окупанта і ворожий танк. ІНФОГРАФІКА

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС України.

Як зазначається, минулої доби морські піхотинці знищили 21 окупанта.

Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого знищено танк та 10 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються.

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