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Невідомі обписали червоною фарбою пам’ятники Зигіну та Ватутіну в Полтаві. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
В ніч з 23 на 24 грудня у центрі Полтави невідомі обписали червоною фарбою пам’ятники Зигіну та Ватутіну. Це сталося після того, як депутати міської ради не підтримали їх демонтаж
Про це повідомляє Цензор.Нет із посиланням на Полтава.365
Речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб повідомив, що поліція наразі перевіряє інформацію по цих випадках.
Напередодні інциденту під час сесії депутати Полтавської міської ради не підтримали демонтаж пам’ятників Ватутіну, Зигіну та Пушкіну.
Топ коментарі
+52 акаб акабіч
показати весь коментар25.12.2022 14:48
+47 Garry Grant
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+34 Харьков Сумской
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патриоты на фронте, город не обстреливали - почему бы рыгам не выёживаться
Як і по всій області - за Осла 82%.
Що від них чекати?
Чому так не зробили по усіх українських містах та селищах.. не відаю..
Загинув і мій єдиний по матері дядько,а ще п'ятеро в голодомор загинули.
Вони ще тоді українців ненавиділи,особливо хто в окупації був.
куда-то звонить и защищать Ватутина.
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У неділю, 25 грудня, на расєє сталася чергова пожежа.
На Кубані у станиці Тбіліській зайнявся ТЦ «Вега».
За даними російського МНС, площа пожежі становила 1000 кв. метрів.
Про пожежу на вулиці Октябрьській інформація рятувальникам надійшла від очевидців о 08.15.
Бо торгівлі нема.
Бо фракція,точніше -фрікція СН,вирішила не приймати участь в сесії.....
На попередній сесії були вирішені питання які лобіювала зелена фрікція,і земельні в т.ч.,то чого їм на цю сесію ходити,гратися у політику....какая разніца
Тут видно як голосували СН
А на окраине Полтавы еще затаились улицы черняховского, калинина и дзержинского.
Інакше кажучи, якщо ви в Україні чекаєте від мусарів, щоб вони захищали народ, замість смоктати валютного *** провладних гнід, то вам треба лікувати голову.
Хай палає вата синім полумям до неба
Олекса́ндр Фе́дорович Мама́й - «Наш дім - Полтава». (регіонал), Міський голова
Карпов Андрій Анатолійович -«Європейська солідарність», секретар Полтавської міської ради