УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14938 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
7 994 73
пам'ятник (890) Полтава (358) Пушкін (42)

Невідомі обписали червоною фарбою пам’ятники Зигіну та Ватутіну в Полтаві. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В ніч з 23 на 24 грудня у центрі Полтави невідомі обписали червоною фарбою пам’ятники Зигіну та Ватутіну. Це сталося після того, як депутати міської ради не підтримали їх демонтаж

Про це повідомляє Цензор.Нет із посиланням на Полтава.365

Речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб повідомив, що поліція наразі перевіряє інформацію по цих випадках.

Напередодні інциденту під час сесії депутати Полтавської міської ради не підтримали демонтаж пам’ятників Ватутіну, Зигіну та Пушкіну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Останній пам’ятник Пушкіну демонтували у Чернівцях. ФОТО

Невідомі обписали червоною фарбою пам’ятники Зигіну та Ватутіну в Полтаві 01
Невідомі обписали червоною фарбою пам’ятники Зигіну та Ватутіну в Полтаві 02
Невідомі обписали червоною фарбою пам’ятники Зигіну та Ватутіну в Полтаві 03

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+52
в Полтаві засилля колаборантів в раді
показати весь коментар
25.12.2022 14:48
+47
Ще можна було би обпісяти. А депутатів на ліхтар. Не знав,що в Полтаві таке ватне свинство.
показати весь коментар
25.12.2022 14:47
+34
Ось вам і Полтавщина - колиска українства.
показати весь коментар
25.12.2022 14:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще можна було би обпісяти. А депутатів на ліхтар. Не знав,що в Полтаві таке ватне свинство.
показати весь коментар
25.12.2022 14:47 Відповісти
Особливо це стосується секретаря міської ради.
показати весь коментар
25.12.2022 14:55 Відповісти
Особливо це стосується-мера рашиста откровенного ватника и предателя мамая
показати весь коментар
25.12.2022 15:46 Відповісти
а до чого тут секритар міськради ??? містом керує мер, прокацапській регіАнал !!!
показати весь коментар
25.12.2022 17:30 Відповісти
Дуже дивно що вони ще стоять. В деяких містах їх підірвали.
показати весь коментар
25.12.2022 14:57 Відповісти
мхер полтавы мамай целовался в засос з кывой и называл войну в даунбасе ..гражданский конфликт.. для анала ..наш.. --- отакый хер сидит в кресле мэра --- даже после видео в кабинете судьи Гольник з мамая как с гуся вода . ленина кричал не надо валять . а в подвалах миськрады на 15 миллионов зимней формы не могут на фронт отправить --- нету ******** депутатского решения . а решения нет по причине грызни депутатов горсовета и хера мамая --- разве ПРЕЗИДЕНТ или ВР не могут хоть на время расследования отстранить эту тварь от должности
показати весь коментар
25.12.2022 16:54 Відповісти
в Полтаві засилля колаборантів в раді
показати весь коментар
25.12.2022 14:48 Відповісти
в Полтаве - ватные непуганые селюки остались
патриоты на фронте, город не обстреливали - почему бы рыгам не выёживаться
показати весь коментар
25.12.2022 15:07 Відповісти
Не ображай селюків. Селюки русню по ласах відловлювали і закопували.
показати весь коментар
25.12.2022 15:33 Відповісти
Селюхи - це кацапська бидломаса яких і у Києві достатньо, відношення до українського села це поняття не має.
показати весь коментар
25.12.2022 20:35 Відповісти
Кацапський наратив про селюків? " Там не "снлюки" а ватники, малороси "какая разница". Але і їх гніздо після війни знищать, тепер вони вжзе не встигнуть перекраситися, бо показали свої дії і замисли. Вони просто вороги України.
показати весь коментар
25.12.2022 16:08 Відповісти
Не селюкі, буряте, а москвороте бидло.
показати весь коментар
26.12.2022 03:51 Відповісти
https://poltava.to/news/69306/
показати весь коментар
25.12.2022 15:25 Відповісти
Особливо у фрікції СН
показати весь коментар
25.12.2022 15:26 Відповісти
Почитайте історію про "Полтавську битву", де більше половини козаків перейшли на бік Петра Кривавого, якого на росії називають "першим", бо він був "православним" царем. Тоді Гетьман Мазепа програв і з купкою українських козаків шуекав прихистку в Турції. Ось і до цього часу "зелена" влада грається з московською церквою, яка прикривається під українською назвою УПЦ. Це не менше зло, як кацапське військо, бо воно закакує назавжди мізки бабусям і мамам військовим і ті звичайно на боці рідні.
показати весь коментар
25.12.2022 15:54 Відповісти
Анатолій,ось ви професіонал-по випорожненю на "зелену"владу.Тільки мене цікавить-від Томосу до "зеленої" влади скільки часу пройшло?І що "зелена влада відновила і встановила по новій московську церкву -під українською назвою УПЦ?Чи ви тільки що прозріли?Ну да,тоді була 8 літня війна на ОРДЛО,і міг ***** напасти.Тільки зараз ще гірше-всі хто не встиг перейти в ПЦУ-зайшли в окопи,в ТРО в Нацгвардію.Так давай об*яви їх поза Україною,якщо такий борзий...
показати весь коментар
25.12.2022 22:53 Відповісти
І не тільки в раді, вати вистачає і серед населення.
показати весь коментар
25.12.2022 18:47 Відповісти
Так что не так? Депутаты кацапских мрази - которых надо повесить . Люди все правильно сделали.
показати весь коментар
25.12.2022 14:48 Відповісти
Ось вам і Полтавщина - колиска українства.
показати весь коментар
25.12.2022 14:49 Відповісти
В Полтаву ,после 24 . 02 сразу все рыги свалили с Киевской области,видать асвабадмтклей ждали , затихаренные, и особенно их выборци,по собственным соседям знаю,которые яро за рыгов голосовали и очень любили рузге мир.
показати весь коментар
25.12.2022 14:53 Відповісти
Полтава і Полтавщина - не те саме. В Україні всі великі міста в центрі і на сході омоскалені далі нікуди. А в Полтаві ще й Гоголь прислужився
показати весь коментар
25.12.2022 15:26 Відповісти
Тільки в Харкові Сумах, вже і в Одесі, зрозуміли на своїй шкурі під обстрілами що таке московія - а в Полтаві досі вата, уставшая от вайни.
Як і по всій області - за Осла 82%.
Що від них чекати?
показати весь коментар
25.12.2022 15:44 Відповісти
Про полтавську вату ходила колись притча про випадок біля автобусної каси: "Дайтє мнє два білєта на Лошадякі!". Це воно Кобеляки так переклало.
показати весь коментар
25.12.2022 15:55 Відповісти
И мусорную продажную сразу подвязали.
показати весь коментар
25.12.2022 14:50 Відповісти
Активістів з Миколаєва туди треба. За ніч усе в труху буде.
показати весь коментар
25.12.2022 14:52 Відповісти
Пам'ятники цьому кацапському лайну досі на місці-йде десятий місяць рабсєйска-української війни...
показати весь коментар
25.12.2022 14:54 Відповісти
Дев"ятий рік.
показати весь коментар
25.12.2022 15:22 Відповісти
маю на увазі повномасштабне вторгнення а гібридна війна йде з 2014року та навіть раніше ...
показати весь коментар
25.12.2022 15:27 Відповісти
Ото ж я і пропоную дільну ідею. Хоча б перехватили тамтешні активісти, чи наші допоможуть.
показати весь коментар
25.12.2022 16:41 Відповісти
Ще в садочку фотографувався з групою та вигователями на тлі постамента членіна... пішов до школи в 91му.. так його зняли подалі на смітника історії...
Чому так не зробили по усіх українських містах та селищах.. не відаю..
показати весь коментар
25.12.2022 19:00 Відповісти
"Від трудящих Полтави"😏 коли це одоробло ставили, трудящих ніхто й не питав, чи воно їм треба.
показати весь коментар
25.12.2022 14:58 Відповісти
снести к такой то матери все памятники этой поганой кацапне!
показати весь коментар
25.12.2022 15:09 Відповісти
І знищити, щоб у кацапів не було спокуси прийти і становити, по новій.
показати весь коментар
25.12.2022 15:20 Відповісти
Хто такий зигін,не знаю,а мордатий ватутін десятки тисяч українців знищив при визволенні правобережної України.
Загинув і мій єдиний по матері дядько,а ще п'ятеро в голодомор загинули.
Вони ще тоді українців ненавиділи,особливо хто в окупації був.
показати весь коментар
25.12.2022 15:09 Відповісти
Ну ніяк не можуть кацапсятину з голови декому вивітрити! Що ще *уйло має тут вчинити щоб до них дійшло що кацапи-це знищення України! Хіба що вони того хочуть. Тоді їх треба на гілляку!
показати весь коментар
25.12.2022 15:12 Відповісти
Трос на шею и дёрнуть грузовиком - ночью никто бы и не шевельнулся
куда-то звонить и защищать Ватутина.
показати весь коментар
25.12.2022 15:12 Відповісти
Полтавчане сами по себе а местная власть себе на уме,вернутся фронтовики и все поменяется.
показати весь коментар
25.12.2022 15:17 Відповісти
и о погоде)))
///
У неділю, 25 грудня, на расєє сталася чергова пожежа.

На Кубані у станиці Тбіліській зайнявся ТЦ «Вега».
За даними російського МНС, площа пожежі становила 1000 кв. метрів.
Про пожежу на вулиці Октябрьській інформація рятувальникам надійшла від очевидців о 08.15.
показати весь коментар
25.12.2022 15:19 Відповісти
Ciльмаг дрібний.
показати весь коментар
25.12.2022 15:56 Відповісти
ТЦ підпалюють хазяї, щоб мати страховку.
Бо торгівлі нема.
показати весь коментар
25.12.2022 19:43 Відповісти
У нас было одно село названное в честь Фрунзе и все что сделал этот каратель это взорвал еще екатерининскую дамбу в селе и многие годы эта часть района осталась разделена рекой.
показати весь коментар
25.12.2022 15:20 Відповісти
Не протягли питання в тому числі ще й про церкву МП тобто ФСБ,а чому????
Бо фракція,точніше -фрікція СН,вирішила не приймати участь в сесії.....
На попередній сесії були вирішені питання які лобіювала зелена фрікція,і земельні в т.ч.,то чого їм на цю сесію ходити,гратися у політику....какая разніца
показати весь коментар
25.12.2022 15:22 Відповісти
https://poltava.to/news/69306/


Тут видно як голосували СН
показати весь коментар
25.12.2022 15:28 Відповісти
Земельні питання не тільки СН стосуються, а ще тих, хто за земельний закон голосував у ВР.
показати весь коментар
25.12.2022 15:30 Відповісти
так этих обояев мудаков надо снести...
показати весь коментар
25.12.2022 15:23 Відповісти
А петра першого ,що «розпинав Неньку Україну»,вже прибрали? Чи ще не на часі,бо «єтажінашаісторія» ?
показати весь коментар
25.12.2022 15:23 Відповісти
стоїть падло.
показати весь коментар
25.12.2022 16:43 Відповісти
Давно пора на помойку эти кацапские истуканы.
показати весь коментар
25.12.2022 15:28 Відповісти
А чому вони там досі стоять?
показати весь коментар
25.12.2022 15:42 Відповісти
Обісцяти полтавських депутатів, пам'ятники гнидам знести.
показати весь коментар
25.12.2022 15:53 Відповісти
давно пора снести это дерьмо...
показати весь коментар
25.12.2022 15:53 Відповісти
А как случилось что эти истуканы вообще там находятся вашу мать.
показати весь коментар
25.12.2022 15:58 Відповісти
Треба познімати ціх потвор і в першу чергу зняти Ватутіна у Києві!!!
показати весь коментар
25.12.2022 16:13 Відповісти
А чого вони там до сих пір стоять?
показати весь коментар
25.12.2022 16:14 Відповісти
а шо хіба нема ні в кого троса та вантажівки щоб те кацапське лайно смикнути так щоб на друзки розлетілося
показати весь коментар
25.12.2022 16:18 Відповісти
вулицю до сих пір не перейменували ватутіна!
показати весь коментар
25.12.2022 16:41 Відповісти
потому и не переименовали, патамушта памятник. Это касается и улицы пушкина, и улицы зигина.
А на окраине Полтавы еще затаились улицы черняховского, калинина и дзержинского.
показати весь коментар
25.12.2022 17:30 Відповісти
А ще в Полтаві царь пьотр першій стоїть і двухголова курка на церкві та на пам'ятниках є.
показати весь коментар
25.12.2022 16:40 Відповісти
В Киеве, что? Неужто усралинскому маршалу, памятник уже испарился? Не слышу?
показати весь коментар
25.12.2022 16:45 Відповісти
це завжди так - оооооо полтавчани, а що київляни зі своїми ватутінами і щорсами розібралися
показати весь коментар
25.12.2022 16:57 Відповісти
це вам треба у вітальки кличка спитати.сина советского генерала!
показати весь коментар
25.12.2022 17:48 Відповісти
Ти з швеції чи вудкіть?? То там ся й позирай за собов.. усранець..
показати весь коментар
25.12.2022 18:53 Відповісти
З Швеции, Швеции, ботяра паленый.
показати весь коментар
25.12.2022 20:23 Відповісти
сам родом з Полтавщини і трохи знаю її історію. Зигін,це сталінський кацапо-генерал,який тупо загинув,як і нинішні путінські генерали в Україні. а от Ватутін....це ж він гнав на форсування Дніпра т.з. чорних свиток з Полтавщини у 43 році. і те.що цим 2-м ще стоять пам2ятники,свідчить про те що Полтавщина дуже заселючена.заватнена і забичена область...а от чому Мамай на волі і при посаді,це питання до ЗЕлених биків у Києві....
показати весь коментар
25.12.2022 17:24 Відповісти
Чому поліція бездіє проти злочинної місцевої прокомуністичної влади??
показати весь коментар
25.12.2022 18:51 Відповісти
Тому що поліція є основном захисником місцевої прокомуністичної влади, в тому сенсі, в якому вшива шавка за кістку захищає вонючого бомжа.

Інакше кажучи, якщо ви в Україні чекаєте від мусарів, щоб вони захищали народ, замість смоктати валютного *** провладних гнід, то вам треба лікувати голову.
показати весь коментар
25.12.2022 19:42 Відповісти
ЦІ нікому непотрібні пам'ятники знести.Мамая і компанію повісити на міській площі
показати весь коментар
25.12.2022 19:03 Відповісти
В Полтаві нажаль вати вистачає
Хай палає вата синім полумям до неба
показати весь коментар
25.12.2022 19:32 Відповісти
Партія "За Майбутнє"10 (регіонали), Партія "Слуга Народу" 9, Партія "Європейська Солідарність"6, Партія "Рідне Місто"6 (регіонали) , Партія "Опозиційна платформа - "За життя"4 (регіонали)

Олекса́ндр Фе́дорович Мама́й - «Наш дім - Полтава». (регіонал), Міський голова


Карпов Андрій Анатолійович -«Європейська солідарність», секретар Полтавської міської ради
показати весь коментар
25.12.2022 19:41 Відповісти
Полтавська влада проти знесення? - треба зносити цю владу. З Богом, полтавчани. Успіху вам.
показати весь коментар
25.12.2022 19:56 Відповісти
Зняти ці пам"ятники кацапським людожерам і встановити їх на могилках " скоропостижно умерших" депутатів міськради, що не дозволили їх знищити
показати весь коментар
25.12.2022 21:32 Відповісти
Після 2014-го року зробила для себе неприємне відкриття, що Полтава насичена совками, прокацапськими гнидами і пофігістами. Саме тому там постійно обирають депутатів-колаборантів.
показати весь коментар
25.12.2022 23:41 Відповісти
 
 