Невідомі обписали червоною фарбою пам’ятники Зигіну та Ватутіну в Полтаві. ФОТО

В ніч з 23 на 24 грудня у центрі Полтави невідомі обписали червоною фарбою пам’ятники Зигіну та Ватутіну. Це сталося після того, як депутати міської ради не підтримали їх демонтаж

Про це повідомляє Цензор.Нет із посиланням на Полтава.365

Речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб повідомив, що поліція наразі перевіряє інформацію по цих випадках.

Напередодні інциденту під час сесії депутати Полтавської міської ради не підтримали демонтаж пам’ятників Ватутіну, Зигіну та Пушкіну.

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