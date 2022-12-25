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Краматорськ (508) Донецька область (5679) Авдіївка (2041) Кириленко Павло (866)

Наслідки ракетного удару по Краматорську, обійшлося без людських жертв. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок ракетних ударів по Краматорську обійшлося без людських жертв. Рашисти продовжують обстрілювати Авдіївку з артилерії та "Градів" із запалювальними елементами.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ

"Влучили в одне з промислових підприємств. Постраждали цехи та обладнання, але - і це головне! - обійшлося без людських жертв.

Крім Краматорська, сьогодні вдень окупанти завдають численних ударів по Авдіївці. Зранку і до цієї години вони вже шість разів обстрілювали місто з артилерії та градів із запалювальними елементами. Поранили жінку", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки ракетного удару по Краматорську, обійшлося без людських жертв 01
Наслідки ракетного удару по Краматорську, обійшлося без людських жертв 02

Автор: Марина Макєєва
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треба звести всю промисловість яка ще тільки залишилась на бамбас щоб московити не вставали два рази
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25.12.2022 15:45 Відповісти
3.14дари одним словом
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25.12.2022 15:57 Відповісти
 
 