Казахстан передав Україні 41 генератор. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
Україна отримала від Казахстану 41 потужний генератор для медичних закладів.
Про це Міністерство охорони здоров'я України повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Отримали чудовий подарунок під ялинку від братнього народу Казахстану: 41 потужний генератор для наших медичних закладів", - ідеться у повідомлення.
Вони будуть передані в області, які перебувають під атаками російських агресорів — Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську.
"Кожен генератор — це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій", — наголосив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Партія генераторів була доставлена завдяки роботі міжпарламентської групи дружби "Україна — Казахстан" під головуванням народного депутата Сергія Нагорняка.
Будь ласка, зачекайте...
Особливо за сепарські настрої в Кустанаї.
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Як кацапи убивали казахів мільйонами.
Від подібного кацапського виперду..(
не думаю,що в Казахстані( під китайським протекторатом) щось вийде
А подивитися результати голосування за резолюцію про вивід мордорської орди з України 6 днів тому і яким чином проголосував Казахстан.....Що вам заважає це зробити?
ну а голосування у вихолощеній "правом вето" ООН- давно не мають значення.
ніяких санкцій на побутову техніку
часов 20 до Одессы
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