УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14938 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажЗа кордоном Допомога Україні
10 851 53
війна (56233) Казахстан (499) МОЗ (3879) допомога (5014) Ляшко Віктор (1352) генератор (83)

Казахстан передав Україні 41 генератор. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Україна отримала від Казахстану 41 потужний генератор для медичних закладів.

Про це Міністерство охорони здоров'я України повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Отримали чудовий подарунок під ялинку від братнього народу Казахстану: 41 потужний генератор для наших медичних закладів", - ідеться у повідомлення.

Вони будуть передані в області, які перебувають під атаками російських агресорів — Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина з наступного року купуватиме нафту в Казахстані замість РФ, - Bloomberg

"Кожен генератор — це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій", — наголосив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Партія генераторів була доставлена завдяки роботі міжпарламентської групи дружби "Україна — Казахстан" під головуванням народного депутата Сергія Нагорняка.

Казахстан передав Україні 41 генератор 01
Казахстан передав Україні 41 генератор 02
Казахстан передав Україні 41 генератор 03
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+39
дуже дякуємо!
показати весь коментар
25.12.2022 18:08
+35
Алга Казахстан!
показати весь коментар
25.12.2022 18:12
+28
Я був в Алма-Аті років 20 тому - там кацапів, м'яко кажучі, не *******. Дуже не *******.
Особливо за сепарські настрої в Кустанаї.
показати весь коментар
25.12.2022 18:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дуже дякуємо!
показати весь коментар
25.12.2022 18:08 Відповісти
Чесно кажучи, допомога від Казахстану мене вразила. Це практично як би подібне зробила Білорусь.
показати весь коментар
25.12.2022 18:11 Відповісти
Я був в Алма-Аті років 20 тому - там кацапів, м'яко кажучі, не *******. Дуже не *******.
Особливо за сепарські настрої в Кустанаї.
показати весь коментар
25.12.2022 18:22 Відповісти
Ага, казахи дали і одразу від страху напісяли в штанятка.
-----------------
Як кацапи убивали казахів мільйонами.
показати весь коментар
25.12.2022 18:44 Відповісти
ЧОМУСЬ СМОРОДОМ потягнуло..

Від подібного кацапського виперду..(
показати весь коментар
25.12.2022 21:22 Відповісти
І почали обслуговувати кацапські карти "Мир", але про це не пишуть.
показати весь коментар
25.12.2022 18:52 Відповісти
умовно почали. практично ніт))
показати весь коментар
25.12.2022 19:43 Відповісти
Від бульбашів можна дочектись квіточок миротвочих для ментів.
показати весь коментар
25.12.2022 19:18 Відповісти
Чего вдруг? Казахи - гордый, независимый народ. А ********* - перепуганые от рождения подху.ловники
показати весь коментар
25.12.2022 20:56 Відповісти
Я мав на увазі що Казахстан входить разом з Білоруссю до війскового блоку з кацапами. То ж і дивно.
показати весь коментар
25.12.2022 21:02 Відповісти
Алга Казахстан!
показати весь коментар
25.12.2022 18:12 Відповісти
+++++
показати весь коментар
25.12.2022 21:29 Відповісти
Кацапские пропагандоны на говнище изойдут.
показати весь коментар
25.12.2022 18:12 Відповісти
Я так понимаю сейчас в пропагандистских штабах великокацапии идет мозговой штурм как хлеще соединить слова казахстан казах нацист бандеровец хвошизд и салоед.
показати весь коментар
25.12.2022 18:16 Відповісти
А еще пуйло в отместку не только имя Президента Казахстана начнет перевирать, а и фамилию Токаев больше не сможет правильно вымолвить.
показати весь коментар
25.12.2022 18:24 Відповісти
Кірюша обовязково половину з них спи дить ці мародери гуманітарку **** ть а тут генератори
показати весь коментар
25.12.2022 18:13 Відповісти
московити сцат кипятком
показати весь коментар
25.12.2022 18:14 Відповісти
Неожиданно. Мы это запомним. Спасибо.
показати весь коментар
25.12.2022 18:14 Відповісти
Наоборот. Кацапы там уже на своих помойках заявляют, что столкновение с Казахстаном неизбежно. Власть Казахстана хочет нашей победы, как и народ
показати весь коментар
25.12.2022 18:19 Відповісти
у прутіна не получається анексія навіть Білорусі...

не думаю,що в Казахстані( під китайським протекторатом) щось вийде
показати весь коментар
25.12.2022 21:24 Відповісти
За казахську нафту Китай путіну попу на свастику порве.
показати весь коментар
25.12.2022 21:32 Відповісти
кацапи вбивають, а всі інші народи спасають. Сьогодні респект Казахстану !
показати весь коментар
25.12.2022 18:18 Відповісти
Щиро дякуємо за допомогу.
показати весь коментар
25.12.2022 18:22 Відповісти
Дякуєте суки!? Дякуйте дякуйте....
А подивитися результати голосування за резолюцію про вивід мордорської орди з України 6 днів тому і яким чином проголосував Казахстан.....Що вам заважає це зробити?
показати весь коментар
25.12.2022 18:27 Відповісти
+++ 100%
показати весь коментар
25.12.2022 18:54 Відповісти
Везли через росію?
показати весь коментар
25.12.2022 18:34 Відповісти
Ну конечно. И через линию фронта по окопам.
показати весь коментар
25.12.2022 18:38 Відповісти
Безпосередньо з Туреччини. Реєкспорт, типу.
показати весь коментар
25.12.2022 18:50 Відповісти
То не совсем Казахстан, а казахский бизнес.
показати весь коментар
25.12.2022 18:37 Відповісти
Картуз долі! Шана шановним!
показати весь коментар
25.12.2022 18:38 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
25.12.2022 18:49 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
показати весь коментар
25.12.2022 18:51 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2022 18:49 Відповісти
А чому казахи голосували за кацапню в ООН зовсім нещодавно? А тепер генератори передаєте. Ви або з ними(орками) або з нами
показати весь коментар
25.12.2022 18:53 Відповісти
Нещодавно Україна в ООН проголосувала за дві антиізраїльськи резолюції. Остання взагалі ганебна. Але озброєння та технології ми в Ізраїлю просимо...
показати весь коментар
25.12.2022 19:54 Відповісти
В оон - слова. Здесь - реальная помощь, руками можно потрогать.
показати весь коментар
25.12.2022 20:58 Відповісти
Яке дякуєм?! Не так давно Казахстан при голосуванні в ООН підтримав росію та проголосував проти виведення російських військ з України. Ви якого біса дякуєте.
показати весь коментар
25.12.2022 18:55 Відповісти
все міняється..

ну а голосування у вихолощеній "правом вето" ООН- давно не мають значення.
показати весь коментар
25.12.2022 21:26 Відповісти
Братній народ?
показати весь коментар
25.12.2022 18:59 Відповісти
кацапи всираються від злості... їх гниле окдб відмовляється прислуговувати їх хотєлкам....
показати весь коментар
25.12.2022 19:17 Відповісти
Яке кругле число 41.
показати весь коментар
25.12.2022 19:23 Відповісти
в далекому дитинстві: "сорок один їм один!", не знаю, чи хто згадає...))
показати весь коментар
25.12.2022 19:50 Відповісти
А как же членство в ОДКБ? Или вы казахи на рашистов йух положили? Ну тогда молодцы, абсолютно правильно поступаете! Ведь понятно что рашка вас обманом затащит в войну, выпачкает в крови и присоединит к себе, чтобы в одном синей болоте сидеть по подбородок в гавне и квакать про то, что «путин бох»…..
показати весь коментар
25.12.2022 20:17 Відповісти
Если бы Украина проиграла то на очереди были бы Казахстан и Азербайджан. Они это прекрасно понимают.
показати весь коментар
25.12.2022 20:19 Відповісти
Если бы Украина проиграла, тогда все члены ОДКБ с кацапами в обнимку гуляли по Киеву ! А теперь и дураку ясно кто всрався , можно и генераторов подарить!
показати весь коментар
25.12.2022 20:46 Відповісти
То что казахи адекватные, факт. К тому же планы на Казахстан у кацапов не в далеком ящике, как и на Молдову....
показати весь коментар
25.12.2022 20:24 Відповісти
Хай расскажут сколько тисяч стиральных машин в ********** завезли на ,,запчасти " !
показати весь коментар
25.12.2022 20:31 Відповісти
немає.

ніяких санкцій на побутову техніку
показати весь коментар
25.12.2022 21:27 Відповісти
А в ООН голосуют как кацапы.
показати весь коментар
25.12.2022 21:49 Відповісти
З Казахстану Каспiйським морем на Азербайжан,суходолом до Грузiï,потiм Чорним морем на Румунiю i в Украïну! Думаю на цей час тiльки така логiстика реальна!
показати весь коментар
26.12.2022 00:07 Відповісти
İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş. **** İzmir Yolu Üzeri 6. Km, Balıkesir / Türkiye, 10050, Турция
часов 20 до Одессы
http://www.isbirelektrik.com.tr/
показати весь коментар
26.12.2022 03:59 Відповісти
40 kw-12 тысяч евро, 10 литров в час дизеля. похожий генератор в Германии https://ademax-strom.de/ITC-Power-Industrie-Stromerzeuger-Stromaggregat-DG45KSE-44-kVA-Diesel/DG45KSE?gclid=CjwKCAiAhqCdBhB0EiwAH8M_GhBA2JQwaX7LOTJ_50-UtFb-wMV7R6MLIvx1BqEQTbjcH5DeNwlS3hoCimwQAvD_BwE
показати весь коментар
26.12.2022 03:50 Відповісти
 
 