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Вибухова робота мінометників 28-ї ОМБР під Бахмутом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мінометники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу продовжують нести службу на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

"Вибухова робота мінометників 28-ої омбр під Бахмутом в об'єктиві Ліберов Костянтин та Влада Ліберова. Саме тут щодня країна-терорист кидає "на забій" своїх найгірших, намагаючись забрати у нас найкращих. І саме тут у повітрі постійно витає запах пороху, а земля випалена снарядами. Та ми встоїмо. За кожен окоп чи вулицю лицарі битимуть ворога допоки він врешті не відступить, або не згине", - йдеться у повідомленні. 

Вибухова робота мінометників 28-ї ОМБР під Бахмутом 01
Вибухова робота мінометників 28-ї ОМБР під Бахмутом 02
Вибухова робота мінометників 28-ї ОМБР під Бахмутом 03
Вибухова робота мінометників 28-ї ОМБР під Бахмутом 04
Вибухова робота мінометників 28-ї ОМБР під Бахмутом 05
Вибухова робота мінометників 28-ї ОМБР під Бахмутом 06
Вибухова робота мінометників 28-ї ОМБР під Бахмутом 07
Вибухова робота мінометників 28-ї ОМБР під Бахмутом 08
Вибухова робота мінометників 28-ї ОМБР під Бахмутом 09
Вибухова робота мінометників 28-ї ОМБР під Бахмутом 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 28-ї ОМБР імені Лицарів Зимового Походу ведуть бій з окупантами. ВIДЕО

ФОТО: Костянтин та Влада Ліберови

Автор: Ірина Дашківська
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Мої Лицарі,мої друзі дякую за привітання з Різдвом на мою сторінку, Ви найкращі. Бережіть себе
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26.12.2022 09:40 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.12.2022 10:16 Відповісти
Боже, бережи наших воїнів.
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26.12.2022 10:53 Відповісти
 
 