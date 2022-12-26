Поле, всіяне тілами російських окупантів, на Бахмутському напрямку. ФОТО

Тіла окупантів встеляють українську землю на Бахмутському напрямку.

Кадри із найспекотнішого нині напрямку опублікував у Твіттері військовий оглядач Пол Джавін (@PaulJawin), інформує Цензор.НЕТ.

"Бахмутський напрямок. Оригінальна фотографія та оброблена, вибрана", - підписав він. На світлині видно численні тіла ліквідованих російських окупантів, які вторглися в Україну.





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