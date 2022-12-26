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Поле, всіяне тілами російських окупантів, на Бахмутському напрямку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Тіла окупантів встеляють українську землю на Бахмутському напрямку.
Кадри із найспекотнішого нині напрямку опублікував у Твіттері військовий оглядач Пол Джавін (@PaulJawin), інформує Цензор.НЕТ.
"Бахмутський напрямок. Оригінальна фотографія та оброблена, вибрана", - підписав він. На світлині видно численні тіла ліквідованих російських окупантів, які вторглися в Україну.
Топ коментарі
+72 Олександр Дніпро
показати весь коментар26.12.2022 10:05
+58 Старый зольдат
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+41 Alexey Prus 9f3d4003
показати весь коментар26.12.2022 10:07
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Гарний початок ранку.
і уєжать уже нікуди не треба
лєпота!!!!
Крысы путлера освобоДятлы.. вдоль дороги мертвые с косами стаять .и тишина ..💀💀💀🦍🦍🦍👹👹👹🤒🤣
Гниє каZZапська хвойда
Хлопці під Бахмутом 💪✊ Слава ІСУ, Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱
Даже самим кацапам нас.рать на этот биомусор....
У меня свиньи не кормлены..... Да и шашлычные с пирожковыми простаивают.....