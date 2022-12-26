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Минулої доби рашисти поранили 4 цивільних, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Упродовж минулої доби, 25 грудня, внаслідок повномасштабної російської агресії зазнали поранень 4 цивільних.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними обласних військових адміністрацій у Донецькій області - 2 поранених; у Харківській області - 1 поранений; у Херсонській області - 1 поранений", - йдеться в повідомленні.

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Минулої доби рашисти поранили 4 цивільних, - ОП 01

Автор: Марина Макєєва
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