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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог продовжує масовано обстрілювати Херсонщину з реактивних систем залпового вогню, мінометів та важкої артилерії. постраждали населені пункти Бериславського та Херсонського районів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, під час артилерійського обстрілу одного з сіл Бериславського району загинули дві жінки, які перебували на подвір’ї будинку, третю потерпілу госпіталізували у тяжкому стані.

"Обласний центр цілодобово знаходиться під вогнем окупантів. Там пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, медичний заклад, склади та магазини у центрі міста, мікрорайонах Корабел, Житлоселище, ХБК і Таврійський. За минулі дві доби поліція відкрила 36 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських загарбників на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти 33 рази обстріляли Херсонщину, влучили у склади та будинки, постраждалих немає

Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 01
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 02
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 03
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 04

Автор: Ірина Дашківська
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Ось такий він "русский мир " куди він приходить, там смерть ,сльози ,біда і розруха.
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26.12.2022 10:50 Відповісти
Можливо прилітає тим, хто чекав руцький мир. Ось він і прийшов.
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26.12.2022 11:52 Відповісти
 
 