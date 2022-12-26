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Повідомлено про підозру 4 працівникам Старобільського СІЗО, які перейшли на бік ворога, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Повідомлено про підозру чотирьом працівникам Старобільського СІЗО, які перейшли на бік ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

За даними слідства, правоохоронці зрадили присязі та перейшли на бік ворога. Вони добровільно погодилися на пропозицію окупаційної влади РФ працювати у так званому "Старобільському слідчому ізоляторі УВП МВС ЛНР".

"Незаконно створена структура базується у захоплених армією РФ адміністративних приміщеннях українського СІЗО. З березня 2022 року державна установа - під контролем окупантів. Підозрювані виконують службові обов’язки, покладені керівництвом окупаційної установи, а також допомагають країні-агресору легалізовувати псевдозаконодавство "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом працівникам державної установи "Старобільський слідчий ізолятор" у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Повідомлено про підозру 4 працівникам Старобільського СІЗО, які перейшли на бік ворога, - Офіс генпрокурора 01

Автор: Ірина Дашківська
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Мєнти... Що дивного? Є там хлопці справжні-але дуже мало. В основному підараси.
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26.12.2022 12:59 Відповісти
Та в тому Старобільску відсотків 98 сепари
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26.12.2022 14:07 Відповісти
Ти часом не троль кацапський? Бо за 98 відсотків сєпарів можна і по пиці отримати! Тобі викласти відео, як там люди на перехресті коло ліцею номер 1 техніку кацапську голими руками зупиняли, чи коли кілька разів ПУБЛІЧНО лнрерівську ганчірку сдирали і піднімали український прапор на центральній площі міста? Може ти навіть по іменам знаєш людей, що на підвали забрали? Чи ти в курсі як там авто колаборантів підривались? Тому засунь свою статистику собі в ср@ку. А з колаборантами - розберемось, аби СБУ встигло зробити свою роботу швидше, чим місцеві.
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26.12.2022 14:56 Відповісти
самое слабое звено в Украине - это силовики-левоохоронцы, пещерное правосудие, чиновники и депутаНы всех уровней..
и почему-то) эти элитные бюджетники наиболее "упакованы" и причины этой "успешности" никто-никогда не проверяет.. - кто же будет проверять у самого себя и у своих подельников?
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26.12.2022 14:11 Відповісти
Тупой вопрос -
кто из чинуш пенитенциарной службы, которые бросили заключенных на оккупированных территориях привлечен к ответственности?
кто из чинушь, которые организовывали эвакуацию с юга, бросивших больных, сирот, детей?
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26.12.2022 14:43 Відповісти
 
 