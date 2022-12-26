Пам’ятники Горькому й Чкалову демонтували у Дніпрі. ФОТО

26 грудня у Дніпрі демонтували пам’ятники Максиму Горькому та Валерію Чкалову.

Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Комунальники зняли їх з постаментів за допомогою спецтехніки й відвезли на територію одного з комунальних підприємств.

Також найближчим часом у Дніпрі планують демонтувати пам’ятники Олександру Булигіну, Михайлу Ломоносову, генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну (відомий як танк) та Олександру Матросову.

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