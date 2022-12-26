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Пам’ятники Горькому й Чкалову демонтували у Дніпрі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

26 грудня у Дніпрі демонтували пам’ятники Максиму Горькому та Валерію Чкалову.

Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Комунальники зняли їх з постаментів за допомогою спецтехніки й відвезли на територію одного з комунальних підприємств.

Також найближчим часом у Дніпрі планують демонтувати пам’ятники Олександру Булигіну, Михайлу Ломоносову, генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну (відомий як танк) та Олександру Матросову.

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Пам’ятники Горькому й Чкалову демонтували у Дніпрі 01
Пам’ятники Горькому й Чкалову демонтували у Дніпрі 02

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+18
У світі було багато достойніших пілотів, але пам'ятників у нас ми не маємо. Чому мусить стояти цей "сталінський_сокол"?
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26.12.2022 13:46
+15
Памятник Матросову... Особі яка взагалі ніколи не існувала. Це по суті памятник феєричній совковій пропаганді. І скільки такого лайна по всій країні кацапами натикано...
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26.12.2022 13:38
+14
А ось до Катерини в Одесі ніяк руки не доходять ,скільки ще має загинути людей що б цей імперський символ зник.
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26.12.2022 13:38
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Ну Горький мабуть ок. Але навіщо Чкалову? Перший безпосадковий перельот; льотчік ас. Зовсім не підтримую.
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26.12.2022 18:28 Відповісти
снести к такой то матери все памятники этой поганой кацапне!
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26.12.2022 19:33 Відповісти
О, пам'ятник Горькому - то був знаменитий пам'ятник! Горький "сидів" на камінці у такій характерній позі, що багато поколінь студентів пхали йому в руки м'яту газетку для остаточної аутентичності та достовірності.

Ні, пам'ятників не шкода, шкода приколів та анекдотів навколо них - Дніпру завжди вистачало почуття гумору!
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26.12.2022 23:05 Відповісти
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