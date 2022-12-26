Пам’ятники Горькому й Чкалову демонтували у Дніпрі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
26 грудня у Дніпрі демонтували пам’ятники Максиму Горькому та Валерію Чкалову.
Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.
Комунальники зняли їх з постаментів за допомогою спецтехніки й відвезли на територію одного з комунальних підприємств.
Також найближчим часом у Дніпрі планують демонтувати пам’ятники Олександру Булигіну, Михайлу Ломоносову, генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну (відомий як танк) та Олександру Матросову.
Топ коментарі
+18 Tommy Lee
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+15 НБ
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+14 Воьлодимир Омельянов
показати весь коментар26.12.2022 13:38
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Ні, пам'ятників не шкода, шкода приколів та анекдотів навколо них - Дніпру завжди вистачало почуття гумору!