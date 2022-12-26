Литва направить 30 тисяч мобільних ліжок для ЗСУ. ФОТО

Литва відправить в Україну фанерні мобільні ліжка, для складання яких не потрібні інструменти, шурупи. Уже замовлено 30 тисяч екземплярів, які у першу чергу призначені для фронту.

Про це повідомляє національний мовник Литви LRT, інформує Цензор.НЕТ.

Модульні ліжка литовського виробництва найбільше потрібні на полі бою, у притулку, у польовому госпіталі. Українська влада попросила виготовити 30 тисяч ліжок. Ініціатори ідеї зазначають, що це замовлення передбачається виконати за два місяці. Для цього вже створено фонд підтримки. Виробники меблів для зони бойових дій закликають усіх приєднатися до ініціативи і повідомляють, що зібрані гроші підуть на купівлю фанери, якої не вистачає. Одне ліжко виготовляється за дві години, його виготовлення коштує 150 євро.

Скласти ліжко можна за дві хвилини. При цьому не потрібні ні інструкції, ні інструменти. "Головний інструмент – руки. Береш, складаєш. Усі деталі складаються швидко, вони надійні. У ліжках сплять солдати, матері, діти, люди похилого віку", – каже керівник литовської компанії Вітас Люджюс.

Ініціатори ідеї раді, що спочатку змогли доставити в Україну 75 одиниць гуманітарних меблів. "Відвезли ліжка на поле бою, на фронт, де люди спали на картоні. Вони нам потім надіслали знімки, де сфотографовані у цих ліжках. Люди мають щасливий вигляд. Дуже теплі почуття", – сказав керівник проєкту LITUA Лайміс Кведеравічюс.

Українці розповіли, що ліжка литовського виробництва дуже популярні у солдатів, а якісний сон є особливо важливим перед відбиванням нападу противника.

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