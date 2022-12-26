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Активісти руху "Жовта Стрічка" поширили на окупованій частині Запорізької області листівки проти паспортизації. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти намагаються нав’язати паспорт РФ українцям на окупованій частині Запорізької області.

Про це повідомляє рух громадського спротиву "Жовта стрічка", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми щодня розповсюджуємо сотні патріотичних листівок, закликаємо українців не брати паспорт країни-терориста. Саме зараз окупанти якнайшвидше намагаються нав’язати свій паспорт, створюючи перешкоди для осіб, що його не мають. Цим рашисти прямо порушують вимоги міжнародного гуманітарного права, яке забороняє нав’язувати громадянство на окупованих територіях.

Однак ми не здаємося, ми продовжуємо свій громадянський протест проти рашистів. В Мелітополі та в Чернігівці абсолютна більшість людей чекає ЗСУ! рашистам залишилось недовго", - йдеться в повідомленні.

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Активісти руху Жовта Стрічка поширили на окупованій частині Запорізької області листівки проти паспортизації 01
Активісти руху Жовта Стрічка поширили на окупованій частині Запорізької області листівки проти паспортизації 02
Активісти руху Жовта Стрічка поширили на окупованій частині Запорізької області листівки проти паспортизації 03
Активісти руху Жовта Стрічка поширили на окупованій частині Запорізької області листівки проти паспортизації 04
Активісти руху Жовта Стрічка поширили на окупованій частині Запорізької області листівки проти паспортизації 05

Автор: Богдан Гуньковський
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26.12.2022 15:18 Відповісти
листовки листовками, но уже пора ставить вопрос по Чонгару, почему до Мелитополя дощли за три дня, почему оккупировали ЗАЭС... время уже пришло...
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26.12.2022 15:19 Відповісти
 
 