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У Новосибірську масштабна пожежа на складах, очевидці кажуть про вибухи. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
У російському Новосибірську - велика пожежа на складах. Вогнем охоплено близько 1800 кв.м.
Про це повідомляє місцеве видання "Новая Сибирь", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що коли на місце прибули рятувальники, то двоповерхова будова була повністю у вогні. Відбулося обвалення конструкцій. Також відзначено високу температуру та велику площу горіння.
Місцевий паблік "Инцидент Новосибирск" повідомляє, що за словами очевидців, у повітрі є страшний запах пластику.
Водночас паблік "Новости Новосибирска" повідомляє, що на місці було чути вибухи.
Топ коментарі
+39 Олена Микитяк
показати весь коментар26.12.2022 15:38
+38 Oleksandr Onys
показати весь коментар26.12.2022 15:31
+38 Прощай немытая раССея
показати весь коментар26.12.2022 15:36
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Гори, гори ясно, чтобы не погасло
Горить сруська хвойда!
-Да, раб божий,- говорит он.- грешник ты выдающийся! А это что такое, почему лист выдран?! Такого не было никогда?- спрашивает Господь своего помощника, из небесной канцелярии.
-Со мной впервые такое- отвечает тот,-! Я пока его дело читал, мне по нужде захотелось, не чем было задницу подтереть.
"Поедание записок с желаниями в новогоднюю ночь может вызвать аллергию и другие неприятные для организма последствия. Съеденная и запитая шампанским бумажка может нанести вред организму. Если записка большого размера, она может вызвать несварение. А если желание писали чернилами, то они и вовсе могут спровоцировать аллергию и расстройство пищеварения - от изжоги до тошноты, рвоты и диареи. К тому же в праздничную ночь организму и без того приходится выдерживать испытания алкоголем....." (С)
во времена на скрєпной, то гарячє стікло жрали, викручуючи лампочки по подьєздах, тепер бомагу жруть ))
Вєсь жар впєрєдііі....
Надєйся і жді.
Я вже хотіла запитати, чому їх немає, а лише єноти святкують наші перемоги.
а котики - це душа перемог... ну най будуть котики для наших котиків і кицюнь )))
(але про херсонського Енота не забуваю....шо шо а того Енотика не пробачу тварюкам!!)