У Новосибірську масштабна пожежа на складах, очевидці кажуть про вибухи. ФОТОрепортаж

У російському Новосибірську - велика пожежа на складах. Вогнем охоплено близько 1800 кв.м.

Про це повідомляє місцеве видання "Новая Сибирь", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що коли на місце прибули рятувальники, то двоповерхова будова була повністю у вогні. Відбулося обвалення конструкцій. Також відзначено високу температуру та велику площу горіння.

Місцевий паблік "Инцидент Новосибирск" повідомляє, що за словами очевидців, у повітрі є страшний запах пластику.

Водночас паблік "Новости Новосибирска" повідомляє, що на місці було чути вибухи.

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