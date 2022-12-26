Для збурення суспільства у соцмережах поширюють фейки про нібито скасування аварійних відключень, - "Укренерго"
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку "Укренерго".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
"Обережно – фейк! В соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією", - йдеться у повідомленні.
У компанії нагадують, що аварійні відключення - це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі.
"Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему", - додають в "Укренерго".
Будь ласка, зачекайте...
Наші чиновники придумають ще як назвати. Хотілося би їх вислухати, а також і премьера.
Хай розкажуть про стан справ
Текст есть на сайте КМУ.
И про состояние дел, и про нарушения, и про виновных. "Магическим" образом ситуация начала как раз после данного заседания - поправляться. До него в ДТЭК говорили мол упала температура = все, готовьтесь к ухудшению ситуации.
Вовк вам не товариш...
Енергосистему лагодять, це так. А от що її полагодять - це фейк.