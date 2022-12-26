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Для збурення суспільства у соцмережах поширюють фейки про нібито скасування аварійних відключень, - "Укренерго"

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку "Укренерго".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Обережно – фейк! В соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадують, що аварійні відключення - це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі.

"Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему", - додають в "Укренерго".

Також читайте: В енергосистемі значний дефіцит потужності, у низці регіонів аварійні відключення, - "Укренерго"

Для збурення суспільства у соцмережах поширюють фейки про нібито скасування аварійних відключень, - Укренерго 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Цікаво, а от звідкіля на свята взялась електроенергія, і в деяких регіонах не вимикали світло від п'ятниці? Накопили на складах, та по кишенях? Чи просто перестали вимикати?
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26.12.2022 18:18
+6
Угу. Вас надо бить. Возможно, ногами. Расследовние перетока в европейскую энергосистему покажет.
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26.12.2022 17:26
+3
Або екстренні.
Наші чиновники придумають ще як назвати. Хотілося би їх вислухати, а також і премьера.
Хай розкажуть про стан справ
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26.12.2022 17:35
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Ну то будуть ''планові" відключення
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26.12.2022 17:12 Відповісти
Або екстренні.
Наші чиновники придумають ще як назвати. Хотілося би їх вислухати, а також і премьера.
Хай розкажуть про стан справ
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26.12.2022 17:35 Відповісти
Так он уже рассказал. 21.12.2022. На заседании Антикризисного комитета по энергетике.
Текст есть на сайте КМУ.
И про состояние дел, и про нарушения, и про виновных. "Магическим" образом ситуация начала как раз после данного заседания - поправляться. До него в ДТЭК говорили мол упала температура = все, готовьтесь к ухудшению ситуации.
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26.12.2022 17:47 Відповісти
а що не зрозуміло: в нас 10-го не в єдиних блекаут був... А АЕС чом Роттердам+ не продавили ціною вниз? А, вони на 30% генерації були...
Вовк вам не товариш...
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26.12.2022 19:50 Відповісти
Угу. Вас надо бить. Возможно, ногами. Расследовние перетока в европейскую энергосистему покажет.
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26.12.2022 17:26 Відповісти
Ге ж...
Енергосистему лагодять, це так. А от що її полагодять - це фейк.
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26.12.2022 17:44 Відповісти
ЗАЕС давала 30% всієї єл єнергії України, з іі втратою наврнулася вся схема єлектропостачання, система разбалансована, як що рахувати інши втрати ,не важко зрозуміти, що відключення будуть постійно, як їз не називай,- лагідні, щадящі, точечні, аварійні війолові, благо заводи стоять фабрики не працюють, та народ повиїхав, тільки прем'єр шмигаль дуріє і прогнозує ріст ВВП у 2023 на 1%, хоча як шо брати в цінах гривні ,то може буде 2%
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26.12.2022 18:06 Відповісти
Цікаво, а от звідкіля на свята взялась електроенергія, і в деяких регіонах не вимикали світло від п'ятниці? Накопили на складах, та по кишенях? Чи просто перестали вимикати?
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26.12.2022 18:18 Відповісти
Нада просто перестать ̶с̶т̶р̶е̶л̶я̶т̶ь̶ выключать
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26.12.2022 18:25 Відповісти
 
 