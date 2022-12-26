УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14759 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України
979 7
зерно (1228) корабель (1421) Мінінфраструктури (691)

За 2 дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден з агропродукцією для Африки, Азії та Європи. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В рамках "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 9 суден з 390 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерства інфраструктури України.

"Серед них балкери ALANDA STAR та SSI PRIVILEGE з 68 тис. тонн пшениці для Єгипту та Індонезії, а також танкер EUROCHAMPION з 45 тис. тонн олії для Індії.

Порти Великої Одеси завантажують понад 860 тис. тонн агропродукції на 24 судна. Далі — очікування на інспекцію Спільного Координаційного центру (СКЦ)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За дві доби з портів Великої Одеси вийшло 5 суден з 221 тис. тонн агропродукції для Африки та Азії. ФОТО

Сьогодні в Босфорі очікують інспекції 95 суден, з яких 73 — на захід до портів під завантаження, 22 — вже з українською агропродукцією. Деякі судна очікують у водах Туреччини понад місяць.

Наразі по "зерновому коридору" рухаються 3 судна під завантаження 93 тис. тонн агропродукції.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 594 судна, які експортували 15,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 44% зерна, яке експортують з України, отримала Європа, 16% - Туреччина, 14% - країни Африки, - Ердоган

За 2 дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден з агропродукцією для Африки, Азії та Європи 01
За 2 дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден з агропродукцією для Африки, Азії та Європи 02
За 2 дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден з агропродукцією для Африки, Азії та Європи 03

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як продукти з України та кораблями вивозять. А зброю, то мало не "піпєткою" виділяють!
показати весь коментар
26.12.2022 18:07 Відповісти
На основании чего у вас такие выводы? Вам не доложили сколько оружия и боеприпасов поступает?
показати весь коментар
26.12.2022 18:21 Відповісти
Мене бісить, коли чую про голодаючих Африки.
А ми не бідуюча країна? У нас так все дешево, що направо і наліво хлібом ділимось?
показати весь коментар
26.12.2022 18:30 Відповісти
Не ділимось, а продаємо. Відчуваєте різницю?
показати весь коментар
26.12.2022 19:10 Відповісти
Желаю что бы всем тем, кто поддерживает в ООН и т.д., Расейскйю Парашную *********, и в тоже время получает наш хлеб - ШОБ ОН, УКРАИНСКИЙ ХЛЕБУШЕК, ВАМ ВСЕМ ПОПЕРЁК ГЛОТКИ СТАЛ.
показати весь коментар
26.12.2022 18:36 Відповісти
Щоб мати сили грати в баскетбол, читати реп та "штовхати" наркоту, треба добре харчуватись!
показати весь коментар
26.12.2022 18:43 Відповісти
Ірану в першу чергу?
показати весь коментар
26.12.2022 18:56 Відповісти
 
 