Артилеристам 45-ї бригади, які воюють під Бахмутом, передали дрони, комплекти зимової форми, пічки-буржуйки та водонагрівач. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт привіз в артилерійську бригаду дрони, комплекти зимової форми, а також пічки-буржуйки та водонагрівач. Військові кажуть: все це дуже потрібно, все вчасно і актуально.
"Від імені особового складу 45-ї бригади і зокрема нашого 59-го дивізіону імені Нестора Махна", – каже артилерист, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
"Ви всі вже знаєте, що багато партійців "Європейської Солідарності" з перших днів повномасштабного вторгнення боронять нашу країну у лавах ЗСУ. Цього разу ми привезли допомогу 45-й окремій артилерійській бригаді на бахмутський напрямок. Наші артилеристи знищують російських покидьків у промислових масштабах, а ми хочемо їм допомогти в такій добрій справі", – пояснив Петро Порошенко у Facebook.
"Дуже багато наших побратимів зараз тут під Бахмутом, де найважче. Серед них Степан Барна, Тарас Юрик та Юрій Луценко. Пишаюся тим, що в мене такі друзі, які всіма своїми силами відстоюють Україну зараз, а згодом будуватимуть її успішне майбутнє. Переможемо", – наголошує п’ятий Президент.
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В мене зараз тиша, але дома лишилась мама та син . Серце рветься …,
Розкидало всіх…а ще скільки загиблих, кращих з нас..
Весь мир тоже.
А на нуле не хватает буржуек…
Прошенко привёз 4 штуки)
О чем это говорит?
Зеленський, як і раніше - не втік...
прошу, перерахуйте! я з Миколаіва , те що ми пережили за ці 10 місяців( дякуючи зеленій гниді) дає мені право робити висновки
ви зі штатів точно бачите не краще нас
але слова про подальшу відбудову країни, людиною, яка проср-ла цю країну, це сюр....
Сначала надо победить.
А потом уже меряться у кого больше рейтинг