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Артилеристам 45-ї бригади, які воюють під Бахмутом, передали дрони, комплекти зимової форми, пічки-буржуйки та водонагрівач. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт привіз в артилерійську бригаду дрони, комплекти зимової форми, а також пічки-буржуйки та водонагрівач. Військові кажуть: все це дуже потрібно, все вчасно і актуально.

 "Від імені особового складу 45-ї бригади і зокрема нашого 59-го дивізіону імені Нестора Махна", – каже артилерист, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

Артилеристам 45-ї бригади, які воюють під Бахмутом, передали дрони, комплекти зимової форми, пічки-буржуйки та водонагрівач 01

"Ви всі вже знаєте, що багато партійців "Європейської Солідарності" з перших днів повномасштабного вторгнення боронять нашу країну у лавах ЗСУ. Цього разу ми привезли допомогу 45-й окремій артилерійській бригаді на бахмутський напрямок. Наші артилеристи знищують російських покидьків у промислових масштабах, а ми хочемо їм допомогти в такій добрій справі", – пояснив Петро Порошенко у Facebook.

Артилеристам 45-ї бригади, які воюють під Бахмутом, передали дрони, комплекти зимової форми, пічки-буржуйки та водонагрівач 02

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Артилеристам 45-ї бригади, які воюють під Бахмутом, передали дрони, комплекти зимової форми, пічки-буржуйки та водонагрівач 03

"Дуже багато наших побратимів зараз тут під Бахмутом, де найважче. Серед них Степан Барна, Тарас Юрик та Юрій Луценко. Пишаюся тим, що в мене такі друзі, які всіма своїми силами відстоюють Україну зараз, а згодом будуватимуть її успішне майбутнє. Переможемо", – наголошує п’ятий Президент.

Артилеристам 45-ї бригади, які воюють під Бахмутом, передали дрони, комплекти зимової форми, пічки-буржуйки та водонагрівач 04
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Топ коментарі
+25
а зелена гнида хоть щось передала на передову?
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26.12.2022 19:21
+24
передала кримінальну відповідальність бійцям які в окопах сидять.
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26.12.2022 19:27
+21
Порошенко подарував мобільну котельню в Миколаїв... надав мобільну лазню ЗСУ... підігнав броньовики десантникам... купив рації... привіз пекарню в Херсон... купив.. знайшов... дістав... привіз...
Зеленський, як і раніше - не втік...
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26.12.2022 19:54
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26.12.2022 19:19 Відповісти
а зелена гнида хоть щось передала на передову?
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26.12.2022 19:21 Відповісти
передала кримінальну відповідальність бійцям які в окопах сидять.
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26.12.2022 19:27 Відповісти
Доброго вечора, рада вас бачити тут,бережіть себе
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26.12.2022 22:23 Відповісти
Доброго! Дякую щиро.
В мене зараз тиша, але дома лишилась мама та син . Серце рветься …,
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26.12.2022 22:52 Відповісти
Де Стрелок? Живий? Ірада також далеко. Як змінилося наше життя. Усе буде Україна
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26.12.2022 22:58 Відповісти
Стрілок живий здоровий. Дома, поки не на фронті, в запасі. Зараз світло вимикають а в нього праця в неті, тож думаю не має зайвого часу, а може настрою. В нього батько помер , саме 24. В нас дома води так і не має, тягають бутлі.
Розкидало всіх…а ще скільки загиблих, кращих з нас..
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26.12.2022 23:08 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.12.2022 19:30 Відповісти
США и ЕС помогает.
Весь мир тоже.

А на нуле не хватает буржуек…
Прошенко привёз 4 штуки)

О чем это говорит?
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26.12.2022 19:35 Відповісти
що на всіх не вистачає.
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26.12.2022 19:41 Відповісти
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26.12.2022 19:52 Відповісти
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26.12.2022 19:53 Відповісти
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26.12.2022 19:54 Відповісти
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26.12.2022 19:56 Відповісти
Говорить про то що ти сліпий?
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26.12.2022 19:58 Відповісти
Бійці одягнуті легко, схоже як літня форма, тож зимова наразі!
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26.12.2022 19:35 Відповісти
Передали цукерки "Рошен" в коробках? Ну, до свята... можна, навіть потрібно.
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26.12.2022 19:43 Відповісти
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26.12.2022 19:45 Відповісти
Порошенко подарував мобільну котельню в Миколаїв... надав мобільну лазню ЗСУ... підігнав броньовики десантникам... купив рації... привіз пекарню в Херсон... купив.. знайшов... дістав... привіз...
Зеленський, як і раніше - не втік...
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26.12.2022 19:54 Відповісти
Від пенька часів януковича вказівка прийшла мочить Петра чи від катлети? Сьогоднішня
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26.12.2022 22:30 Відповісти
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26.12.2022 20:12 Відповісти
що саме?!
прошу, перерахуйте! я з Миколаіва , те що ми пережили за ці 10 місяців( дякуючи зеленій гниді) дає мені право робити висновки
ви зі штатів точно бачите не краще нас
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26.12.2022 20:47 Відповісти
Павло ШОвте , між іншим - арта 122калібру; і не з дивану, а з передка (здається, в Запорізькій обл.; можу помилятись). Якщо виходить на форум, - значить, в нього є час на це. Але часу вислуховувати твої образи на фронтовика - в нього немає.
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26.12.2022 20:57 Відповісти
Ми , на жаль , ще не перемогли
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27.12.2022 01:54 Відповісти
Люба допомога хлопцям це дуже добре,
але слова про подальшу відбудову країни, людиною, яка проср-ла цю країну, це сюр....
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26.12.2022 20:06 Відповісти
А як називається країна, в якій, під час війни, хтось хоче відкрити пекарню, щоб забезпечити мешканців міста хлібом, але влада чинить усі можливі перепони, бо боїться, що така діяльність підвищить рейтинг їхніх опонентів на виборах?
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26.12.2022 20:11 Відповісти
Безкоштовним хлібом.
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27.12.2022 09:13 Відповісти
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26.12.2022 20:10 Відповісти
він залишився тому, що йому НЕ ДАЛИ втікти!!
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26.12.2022 20:49 Відповісти
ти сьогодні зарегилася, ботва. На яку суму в контракті? Чи ти старенька, під VPN?
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26.12.2022 21:05 Відповісти
І я знаю хто саме це зробив - Джонсон.
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27.12.2022 09:15 Відповісти
а я думаю Кривоніс у Гостомилі, через те мабудь й діло завели гниди зелені
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27.12.2022 14:03 Відповісти
Дискуссия «кто кого лучше» ( кондитер или шоумен) сейчас не уместна.

Сначала надо победить.

А потом уже меряться у кого больше рейтинг
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26.12.2022 21:08 Відповісти
Пані Лора-не пишіть краще нічого.Відправлять в бан.Ви ж на ікону і святе покусилися.Хай собі мастурбують на кого хочуть.Вони від цього оргазм одержують...
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26.12.2022 21:10 Відповісти
Я за вічний бан доя таких адвокатів з шеста
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26.12.2022 22:33 Відповісти
сподобався вислів...,,знищують російських покидьків у промислових масштабах"
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26.12.2022 22:00 Відповісти
Петру Олексійоаичу за ВСЕ , щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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27.12.2022 02:18 Відповісти
О 20:00 сьогодні, прямо зараз на Прямому буде Порошенко давати своє в'ю по всім цим проблемам.
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27.12.2022 19:55 Відповісти
а командиры декларации недвойного использования подписывали?
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28.12.2022 05:56 Відповісти
 
 