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Наслідки нічної атаки дронами у Києві. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські загарбники дронами "Shahed" атакували адмінбудівлю у Києві, сталася пожежа. Також пошкоджено житловий будинок.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.
"Безпілотник "Shahed" влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували. Пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з 1 по 5 поверхи",- розповів він.
За словами Тимошенка, інформації про постраждалих немає.
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