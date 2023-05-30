Наслідки нічної атаки дронами у Києві. ФОТОрепортаж

Російські загарбники дронами "Shahed" атакували адмінбудівлю у Києві, сталася пожежа. Також пошкоджено житловий будинок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

"Безпілотник "Shahed" влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували. Пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з 1 по 5 поверхи",- розповів він.

За словами Тимошенка, інформації про постраждалих немає.

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