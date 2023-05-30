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Наслідки нічної атаки дронами у Києві. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники дронами "Shahed" атакували адмінбудівлю у Києві, сталася пожежа. Також пошкоджено житловий будинок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

"Безпілотник "Shahed" влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували. Пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з 1 по 5 поверхи",- розповів він.

За словами Тимошенка, інформації про постраждалих немає.

Також читайте: Два дрони збито на підльоті до Києва, п’ять - над столицею, - Кличко

Наслідки нічної атаки дронами у Києві 01
Наслідки нічної атаки дронами у Києві 02
Наслідки нічної атаки дронами у Києві 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Всі народи і держави облаштовують на краще свій побут, виготовляють щось нове, дарують одне одному подарунки і тільки смердюча Засрашка виготовляє ракети і танки, щоб десь щось розвалити, когось вбити. Потвора, а ще старі люди казали - нечиста сила!
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30.12.2022 10:15
+14
Після слів Кирило Тимошенко можна нечитати
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30.12.2022 10:09
+8
Коли такі фото з іншого боку будуть ..В них теж є столиця з адмінбудівлями
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30.12.2022 10:30
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Після слів Кирило Тимошенко можна нечитати
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30.12.2022 10:09 Відповісти
Я вважаю, що коли з рашкою розберемось, то світ по інерції візьметься за інших диктаторів. Бєлорашка сама здується, а от Ірану швидко допоможуть ...
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30.12.2022 10:10 Відповісти
в Ірані і так протести на вулицях відбуваються..там якусь дівчину закатували ,що хіджаб не так як треба носила. а Лукадрищ --приречений-це 100 відсотково
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30.12.2022 10:15 Відповісти
Знаю, читав, але це тільки початок, світ не хоче воювати, а на 2 фронта тим більше, тому чекають чим у нас закінчиться ...
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30.12.2022 10:24 Відповісти
Всі народи і держави облаштовують на краще свій побут, виготовляють щось нове, дарують одне одному подарунки і тільки смердюча Засрашка виготовляє ракети і танки, щоб десь щось розвалити, когось вбити. Потвора, а ще старі люди казали - нечиста сила!
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30.12.2022 10:15 Відповісти
Нехила така хатинка судячи з балконів та вікон.
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30.12.2022 10:17 Відповісти
Генштаб писав, що усі шахеди над Києвом збиті. То що це? Може наслідки падіння уламків? На вигляд більше схоже на уламки.
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30.12.2022 10:20 Відповісти
Генштаб то частина держапарата,а коли в нас влада правду казала?
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30.12.2022 10:40 Відповісти
если бы там 40 кг рвануло, вид был бы другой. и вряд ли дом был целью дрона
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30.12.2022 11:01 Відповісти
Коли такі фото з іншого боку будуть ..В них теж є столиця з адмінбудівлями
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30.12.2022 10:30 Відповісти
Почему Зеленский не разрывает отношения с Ираном? что ждет?.....
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30.12.2022 11:30 Відповісти
їх треба було розірвати ще після збиття нашого пасажирського лайнера.
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30.12.2022 12:25 Відповісти
Укрїнська ППО спрацювала на відмінно. Всі шахіди і практично всі крилаті ракети збиті!
90% Львова без світла і 40% Києва!
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30.12.2022 12:47 Відповісти
 
 