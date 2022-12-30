Наслідки обстрілу Донеччини російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Вночі та вранці російські загарбники продовжували стріляти по всій лінії фронту на Донеччині.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку під артилерійським вогнем знову опинився Вугледар, а серед ночі 2 ракетних ударів зазнав Багатир Великоновосілківської громади - пошкоджено вікна, двері та фасад храму, зруйновано підсобні приміщення кав'ярні. Без жертв.



На Донецькому напрямку гучно було у Курахівській громаді - у Гострому пошкоджено лінії електропередач, а зранку відбувся обстріл Дальнього. Поодинокі прильоти були у Мар'їнці та Авдіївці.



На Горлівському напрямку росіяни завдали 4 ракетні удари по Костянтинівці - ніхто не постраждав, але пошкоджень різного ступеню зазнали інтернат, кінотеатр і гуртожиток. Періодичні обстріли зафіксовано на околицях Часовоярської та Соледарської громад.



На Лисичанському напрямку під обстріли потрапила Серебрянка Сіверської громади, а також Торське та Зарічне Лиманської громади - без постраждалих", - розповів очільник обладміністрації.

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