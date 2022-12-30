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армія РФ (13489) війна (56511) Херсонщина (4268) ексгумація (121) Офіс Генпрокурора (2351)

​​На Херсонщині ексгумували тіло жінки, яку військові РФ розстріляли на власному подвір’ї під час окупації, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіла 56-річної жінки, загиблої від рук окупантів.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у вересні 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ, які окупували с. Правдине на Херсонщині, заїхали важкою технікою на подвір’я місцевої мешканки. Вона висловила своє невдоволення. Через це її розстріляли на власному подвір’ї з автоматичної зброї.

Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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​​На Херсонщині ексгумували тіло жінки, яку військові РФ розстріляли на власному подвір’ї під час окупації, - Офіс Генпрокурора 01

Автор: Наталя Джума
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Даже немецкие нацисты такого не делали
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30.12.2022 13:26 Відповісти
..щодо німців:
мама тоді була малою і єдине, чим їй запам'яталися німці - вантажівка стояла на вигоні, діти підбігли, їй дали шоколадку (не тільки їй) і подарували хустинку..
батько у глухому селі на Сумщині всю окупацію просидів у погрібі (був найменший) - коли німці його, відкривши ляду, побачили - єдине що сталося: сказали "кіндер-кіндер"(с) та пішли собі далі....
нічого останнього з їжі (на відміну від комуняк) не відняли, нікого не вбили.. окрім діда, якого поліцаям здав місцевий колаборант (до речі, родич)... дід з тюрми вже не повернувся.. але нікого з сім'ї вже не займали..
про совєцьких "освободітєлєй" спогади батьків значно гірші...
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30.12.2022 14:12 Відповісти
Сделайте лицо попроще. В 1943 при карательной акции в селе Корюковка было убито более 6700 человек - всё население. Хатынь, Лидица - нервно курят в сторонке.
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30.12.2022 14:29 Відповісти
Так вот сделай лицо сам проще , то была карательная операция - месть партизанам ! А здесь просто так, как муху ! Типа сукчна
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30.12.2022 15:32 Відповісти
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30.12.2022 13:30 Відповісти
 
 