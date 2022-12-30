Нацгвардійці та поліцейські для календаря сфотографувалися з покинутими тваринами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Правоохоронці з Рівного влаштували фотосесію з покинутими котами й собаками, щоб зібрати кошти на допомогу безпритульним тваринам.
Про це повідомляє Західне територіальне управління Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми охороняємо громадських порядок та патрулюємо місто та область. Бачимо, що кількість безпритульних тварин значно збільшилася, і збільшилася кількість породистих тварин, яких залишили на вулиці через війну", - розповів молодший сержант НГУ Валентин.
Мета акції - зібрати гроші на допомогу безпритульним тваринам та привернути увагу суспільства до їх існування.
"Всі тварини, яких відзняли для календаря, були хворими, занедбаними, просто в жахливому стані. Працівники фонду, волонтери та небайдужі люди допомогли їх перетворити на справжніх фотомоделей", - йдеться у повідомленні.
Подібні календарі в Рівному виготовляють щороку. Багато хто з тварин, які знімалися для календарів у попередні роки, після цього знайшли собі нових господарів.
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Для хайпующих:
І ніт, поїхав трішки більше чим 6 років тому, а ще тут у мене є співмешканець-кіт.
І знову ніт-30 своїх місяців я віддав на захист України.
Просто кинули і поїхали, бо якщо гинуть люди, то з ними в одній квартирі і тварини.
Нема виправдання нелюдам, що просто кинули
Ми теж прихистили кицюню три місяці тому. Напевно хтось викинув, бо вона була з ошийнечком, судячи по зубкам їй було тоді шість місяців. Була дуже налякана, худенька, голодна, впала мені на голову з альтанки та почала мене вмовляти залишити іі. Розповіла яка вона розумничка, охайна, вихована, і таки не обдурила, дійсно дуже розумна кицюня.