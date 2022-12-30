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Нацгвардійці та поліцейські для календаря сфотографувалися з покинутими тваринами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Правоохоронці з Рівного влаштували фотосесію з покинутими котами й собаками, щоб зібрати кошти на допомогу безпритульним тваринам.

Про це повідомляє Західне територіальне управління Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми охороняємо громадських порядок та патрулюємо місто та область. Бачимо, що кількість безпритульних тварин значно збільшилася, і збільшилася кількість породистих тварин, яких залишили на вулиці через війну", - розповів молодший сержант НГУ Валентин.

Мета акції - зібрати гроші на допомогу безпритульним тваринам та привернути увагу суспільства до їх існування.

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"Всі тварини, яких відзняли для календаря, були хворими, занедбаними, просто в жахливому стані. Працівники фонду, волонтери та небайдужі люди допомогли їх перетворити на справжніх фотомоделей", - йдеться у повідомленні.

Подібні календарі в Рівному виготовляють щороку. Багато хто з тварин, які знімалися для календарів у попередні роки, після цього знайшли собі нових господарів.

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Нацгвардійці та поліцейські для календаря сфотографувалися з покинутими тваринами 01
Нацгвардійці та поліцейські для календаря сфотографувалися з покинутими тваринами 02
Нацгвардійці та поліцейські для календаря сфотографувалися з покинутими тваринами 03
Нацгвардійці та поліцейські для календаря сфотографувалися з покинутими тваринами 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+35
бережи їх Боже, а москалям ганьба і смерть
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30.12.2022 14:43
+19
Треба привернуть увагу суспільства до гнид, яких помилково називають людьми, що кидають своїх тварин напризволяще, тікаючи за кордон на європейську халяффку! Бо для нормальної людини кіт або собака - це член родини...
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30.12.2022 15:07
+11
Тваринки страждають не менше за нас від цієї клятої війни. Так їх шкода, що серце просто не витримує, коли бачу їх голодних на вулиці. Подяка волонтерам та військовим і тим, хто підбирає нещасних друзів наших менших.

Ми теж прихистили кицюню три місяці тому. Напевно хтось викинув, бо вона була з ошийнечком, судячи по зубкам їй було тоді шість місяців. Була дуже налякана, худенька, голодна, впала мені на голову з альтанки та почала мене вмовляти залишити іі. Розповіла яка вона розумничка, охайна, вихована, і таки не обдурила, дійсно дуже розумна кицюня.
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30.12.2022 15:46
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бережи їх Боже, а москалям ганьба і смерть
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30.12.2022 14:43 Відповісти
Де купити?
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30.12.2022 14:55 Відповісти
Треба привернуть увагу суспільства до гнид, яких помилково називають людьми, що кидають своїх тварин напризволяще, тікаючи за кордон на європейську халяффку! Бо для нормальної людини кіт або собака - це член родини...
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30.12.2022 15:07 Відповісти
А скільки досі серед нас нелюдів, які труять тварин чи знущаються з них... 😠
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30.12.2022 15:08 Відповісти
Вибачте, та ви забули одну "дрібничку"- співмешканці їх могли просто загинути.
Для хайпующих:
І ніт, поїхав трішки більше чим 6 років тому, а ще тут у мене є співмешканець-кіт.
І знову ніт-30 своїх місяців я віддав на захист України.
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30.12.2022 15:39 Відповісти
Ага, у Рівному....там прямо килимові через день..
Просто кинули і поїхали, бо якщо гинуть люди, то з ними в одній квартирі і тварини.
Нема виправдання нелюдам, що просто кинули
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30.12.2022 22:17 Відповісти
Тваринки страждають не менше за нас від цієї клятої війни. Так їх шкода, що серце просто не витримує, коли бачу їх голодних на вулиці. Подяка волонтерам та військовим і тим, хто підбирає нещасних друзів наших менших.

Ми теж прихистили кицюню три місяці тому. Напевно хтось викинув, бо вона була з ошийнечком, судячи по зубкам їй було тоді шість місяців. Була дуже налякана, худенька, голодна, впала мені на голову з альтанки та почала мене вмовляти залишити іі. Розповіла яка вона розумничка, охайна, вихована, і таки не обдурила, дійсно дуже розумна кицюня.
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30.12.2022 15:46 Відповісти
Слава Богу!
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30.12.2022 16:25 Відповісти
Душевно...
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30.12.2022 16:24 Відповісти
ЦЕ ПРОСТО ОГИДНО. В УКРАЇНИ ГЕНОЦИДНА ВІЙНА. А ВОНИ СКОТИЛИСЯ ДО РІВНЯ КОТИКІВ. НА ФРОНТ ******!!!
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30.12.2022 18:33 Відповісти
ГЛАМУРА НА СМЕРТЯХ І ТРУПАХ ХОЧЕТЕ
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30.12.2022 18:34 Відповісти
 
 