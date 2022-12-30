Нацгвардійці та поліцейські для календаря сфотографувалися з покинутими тваринами. ФОТО

Правоохоронці з Рівного влаштували фотосесію з покинутими котами й собаками, щоб зібрати кошти на допомогу безпритульним тваринам.

Про це повідомляє Західне територіальне управління Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми охороняємо громадських порядок та патрулюємо місто та область. Бачимо, що кількість безпритульних тварин значно збільшилася, і збільшилася кількість породистих тварин, яких залишили на вулиці через війну", - розповів молодший сержант НГУ Валентин.

Мета акції - зібрати гроші на допомогу безпритульним тваринам та привернути увагу суспільства до їх існування.

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"Всі тварини, яких відзняли для календаря, були хворими, занедбаними, просто в жахливому стані. Працівники фонду, волонтери та небайдужі люди допомогли їх перетворити на справжніх фотомоделей", - йдеться у повідомленні.

Подібні календарі в Рівному виготовляють щороку. Багато хто з тварин, які знімалися для календарів у попередні роки, після цього знайшли собі нових господарів.

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