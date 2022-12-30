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Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Києві попрощалися з бійцем ЗСУ та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим, який загинув у бою з окупантами біля селища Білогорівка на Луганщині.

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

Боєць територіальної оборони Геннадій Афанасьєв, позивний Тор, загинув під час боїв з окупантами біля селища Білогорівка Луганської області. Колишній політв’язень РФ з перших днів повномасштабної війни став на захист України. Захиснику було 32 роки.

Про смерть Афанасьєва відомо 21 грудня 2022 року.

"Геннадій народився в Сімферополі в українському Криму. До 11 років жив в Одесі, ходив в україномовні дитсадок і школу, тоді й полюбив Україну. Потім з мамою повернувся до Криму. Навчався в гімназії №3 імені Антона Макаренка. У 2012-му закінчив Таврійський університет за спеціальністю "Право". Півтора року працював фотографом. Під час окупації Криму навесні 2014-го брав участь в акціях протесту. 9 травня його заарештували у Сімферополі й звинуватили у тероризмі. Окупанти засудили Геннадія до 7 років в’язниці. Під час полону він пережив тортури та психологічний тиск. У червні 2016-го в рамках обміну Геннадій повернувся до України. Жив у Києві. Працював у сфері ІТ, проводив безкоштовні курси для ветеранів. Написав книгу про російський полон "Піднятися після падіння". Одружився. Обожнював тварин і книги.

З початком повномасштабного російського вторгнення Геннадій приєднався до 130-го батальйону 241-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Спочатку підрозділ обороняв Київщину, Харківщину, а потім вирушив на Донеччину", - зазначили у Представництві президента при АРК.

Також дивіться: Із українським захисником та одним із розробників гри S.T.A.L.K.E.R Володимиром Єжовим, який загинув у боях під Бахмутом, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 01
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 02
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 03
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 04
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 05
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 06
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 07
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 08
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 09
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 10
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 11
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 12
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 13
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 14
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 15
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 16
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 17
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 18
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 19
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 20
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 21
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 22
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 23
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 24
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 25
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 26
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 27
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 28
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 29
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 30
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 31
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 32
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 33
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 34
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 35
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 36
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 37
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 38
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 39
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 40
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 41
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 42
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 43
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 44
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 45
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 46
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 47
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 48
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 49

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Спи спокiйно Герою. То шо ти не встиг закiнчуть твоi побратими. Москаль буде переможенний.
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30.12.2022 15:00
+23
Співчуття родині і побратимам.
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30.12.2022 15:06
+18
Який же він росіянин. Він справжній українець. Вічна йому пам'ять.
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30.12.2022 15:04
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Спи спокiйно Герою. То шо ти не встиг закiнчуть твоi побратими. Москаль буде переможенний.
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30.12.2022 15:00 Відповісти
Який же він росіянин. Він справжній українець. Вічна йому пам'ять.
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30.12.2022 15:04 Відповісти
Співчуття родині і побратимам.
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30.12.2022 15:06 Відповісти
Вічна пам'ять і вічна слава Герою України!🟦🟨😥😥 Прикро,що відпровадити в останню путь наших хоробрих воїнів збирається так мало людей.
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30.12.2022 15:13 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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30.12.2022 15:16 Відповісти
Відпочивай, дитинко. Ти багато пережив. Низький уклін Тобі.
Зараз сам Господь зустрічає тебе.
Дякую, стоячи на колінах.
Слава ГЕРОЯМ!!! Ви назавжди ввійшли в історію України!
Хочеться триматися, але плачу.
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30.12.2022 15:34 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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30.12.2022 16:02 Відповісти
Була прекрасна українська сім'я. Мерзотна кацапня вбила її. Чума на всіх русскіх!
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30.12.2022 16:22 Відповісти
Вічна слава герою ! Подяка і пошана батькам !
Бідна дружина : в очах біль, кохання та невіра в те що трапилось.
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30.12.2022 16:59 Відповісти
Всю недолгую жизнь испоганила человеку эта проклятая россия - оккупировала Крым, арест, пытки, издевательства, тюремное заключение.
И погиб, как воин, в борьбе с этой ублюдочной страной и таким же народом
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30.12.2022 23:09 Відповісти
 
 