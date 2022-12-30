Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Києві попрощалися з бійцем ЗСУ та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим, який загинув у бою з окупантами біля селища Білогорівка на Луганщині.
Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.
Боєць територіальної оборони Геннадій Афанасьєв, позивний Тор, загинув під час боїв з окупантами біля селища Білогорівка Луганської області. Колишній політв’язень РФ з перших днів повномасштабної війни став на захист України. Захиснику було 32 роки.
Про смерть Афанасьєва відомо 21 грудня 2022 року.
"Геннадій народився в Сімферополі в українському Криму. До 11 років жив в Одесі, ходив в україномовні дитсадок і школу, тоді й полюбив Україну. Потім з мамою повернувся до Криму. Навчався в гімназії №3 імені Антона Макаренка. У 2012-му закінчив Таврійський університет за спеціальністю "Право". Півтора року працював фотографом. Під час окупації Криму навесні 2014-го брав участь в акціях протесту. 9 травня його заарештували у Сімферополі й звинуватили у тероризмі. Окупанти засудили Геннадія до 7 років в’язниці. Під час полону він пережив тортури та психологічний тиск. У червні 2016-го в рамках обміну Геннадій повернувся до України. Жив у Києві. Працював у сфері ІТ, проводив безкоштовні курси для ветеранів. Написав книгу про російський полон "Піднятися після падіння". Одружився. Обожнював тварин і книги.
З початком повномасштабного російського вторгнення Геннадій приєднався до 130-го батальйону 241-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Спочатку підрозділ обороняв Київщину, Харківщину, а потім вирушив на Донеччину", - зазначили у Представництві президента при АРК.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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