У Харкові заочно судитимуть російського командира, який наказував стріляти по цивільних, - прокуратура. ФОТО

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ спільно з іншими військовослужбовцями прибув до Бєлгородської області РФ, де отримав інформацію про підготовку повномасштабного військового вторгнення до України. Перед 24 лютого обвинуваченого призначено командиром однієї з батальйонно-тактичних груп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Після вторгнення на територію України окупанти прибули до кільцевої дороги м. Харкова. Цивільним особам, які їхали на автівках цією дорогою, військові ЗС РФ наказали розвернутися та залишити вказане місце. Люди почали висловлювати своє невдоволення та просили надати їм можливість проїхати цією дорогою для виїзду у безпечну місцевість. Проте російський командир надав наказ обстрілювати машини цивільних.

Декілька російських військових відмовились виконувати злочинний наказ, попросили людей залишити автівки та вийти.

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Мати з донькою зупинились, військовослужбовці ЗС РФ допомогли їм сховатись, проте їх побачили інші російські військові, які були готові виконувати злочинну вказівку свого командира. Вони почали стріляти по своїх та цих жінках. Внаслідок цього один військовий РФ та мати загинули, а доньці вдалось врятувати своє життя. Дівчина побігла до своєї машини та побачила російського солдата, який допомогав їй. Він з пораненням повз по землі. Вона посадила його в автівку, рятуючи власне та його життя.

Інші чоловік із жінкою, які стояли в заторі, вирішили розвернутись та поїхати, але окупанти відкрили по їхній автівці вогонь. Чоловік дістав вогнепальне поранення, проте йому вдалось поїхати.

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Спеціальне досудове розслідування щодо російського командира завершено. Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.