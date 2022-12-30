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Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Із українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у боях під Бахмутом, попрощалися у Києві.
Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.
Олег захищав Батьківщину з 2014 року.
"З 2011 по 2017 рік Олег Рибальченко був студентом історичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка. Олег завжди був учасником культурних та спортивних заходів університету. Олег був обдарованим студентом, дослідником нової історії Греції, вільно володів англійською та грецькою мовами", - повідомили WBC Ультрас Динамо.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Герою Слава!
співчуття рідним
неймовірно важко, коли гинуть молоді талановиті хлопці і дівчатам, ті хто мав би будувати Нову Україну і жити в ній
Нема сил і сліз від болю за наші втрати від росіянскої нечеісті.
Але, нікого не забудемо, ніколи не пробачимо
Дякую Тобі воїне і Слава Герою!
Царство Тобі небесне, земля периною.
Спи спокійно.
Мабуть у них втома і канікули …
Ну, Стефанчуку-Зеленському, краще видно це з пагорбів урядових, пахарі…
Слава Захисникам України і смерть опозажопникам рашистів в Україні ‼️🇺🇦💯🪖⚔️❤️🇪🇺🇬🇧🇺🇸👍💪✊🤬😡😠‼️🇺🇦❤️⚔️❤️💯