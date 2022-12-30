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Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Із українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у боях під Бахмутом, попрощалися у Києві.

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

Олег захищав Батьківщину з 2014 року. 

"З 2011 по 2017 рік Олег Рибальченко був студентом історичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка. Олег завжди був учасником культурних та спортивних заходів університету. Олег був обдарованим студентом, дослідником нової історії Греції, вільно володів англійською та грецькою мовами", - повідомили WBC Ультрас Динамо.

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Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 01
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 02
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 03
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 04
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 05
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 06
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 07
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 08
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 09
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 10
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 11
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 12
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 13
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 14
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 15
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 16
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 17
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 18
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 19
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 20
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 21
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 22
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 23
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 24
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 25
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 26
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 27
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 28
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 29
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 30
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 31
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 32
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 33
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 34
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 35
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 36
Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві 37

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

співчуття рідним

неймовірно важко, коли гинуть молоді талановиті хлопці і дівчатам, ті хто мав би будувати Нову Україну і жити в ній
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30.12.2022 15:39 Відповісти
Співчуття родині і побратимам. Як птахи у вирій. Вони повернуться ще кращими у наші РОДИ в нашу УКРАЇНУ.
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30.12.2022 16:03 Відповісти
Нема слів, щоб виказати своє співчуття рідні.
Нема сил і сліз від болю за наші втрати від росіянскої нечеісті.
Але, нікого не забудемо, ніколи не пробачимо
Дякую Тобі воїне і Слава Герою!
Царство Тобі небесне, земля периною.
Спи спокійно.
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30.12.2022 16:05 Відповісти
Слів немає, гіркий сум, скільки цвіту нації викошують кляті кацапи. Смерть ворогам ! Ми відомстим за тебе друже !!!
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30.12.2022 16:06 Відповісти
С.У.М.
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30.12.2022 16:18 Відповісти
Герої не вмирають!
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30.12.2022 17:12 Відповісти
просто серце крається...
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30.12.2022 17:51 Відповісти
Pokoysya z mirom,Voine.Svitla Pam'yat'.
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30.12.2022 18:07 Відповісти
Жодного привладного, тим більше нардепа з ВРУ не видно на похованні Героїв Захисників України!!
Мабуть у них втома і канікули …
Ну, Стефанчуку-Зеленському, краще видно це з пагорбів урядових, пахарі…
Слава Захисникам України і смерть опозажопникам рашистів в Україні ‼️🇺🇦💯🪖⚔️❤️🇪🇺🇬🇧🇺🇸👍💪✊🤬😡😠‼️🇺🇦❤️⚔️❤️💯
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31.12.2022 14:24 Відповісти
 
 