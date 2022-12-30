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У Краматорську знесли пам’ятник Пушкіну. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Міський голова Краматорська Донецької області Олександр Гончаренко показав фото демонтажу погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

Відповідне фото він опублікував у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Випий кави, післязавтра Новий рік. Напевно ще не без росії в Україні, але все буде - прийде час. Тут місце для своїх героїв, своєї культури та історії. Це не боротьба з пам’ятниками, це боротьба України за життя. Українське - в Україні", - написав Гончаренко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із фасаду театру в Чернівцях демонтували погруддя Пушкіна. ФОТО

У Краматорську знесли пам’ятник Пушкіну 01
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Топ коментарі
+22
Гарну справу роблять земляки! Вата потрішки зникає, але роботи ще непочатий край!
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30.12.2022 17:20
+15
Нарешті! Цій імперській потворі не місце в українських містах. Взагалі всі металеві пам'ятники пушкіну мають бути переплавлені в кулі для вбивства людиноподібних істот - кацапів
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30.12.2022 17:24
+11
"Московськими болатами" там стало менше смердіти.
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30.12.2022 17:22
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Гарну справу роблять земляки! Вата потрішки зникає, але роботи ще непочатий край!
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30.12.2022 17:20 Відповісти
агонія кого, чого ???
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30.12.2022 17:52 Відповісти
русское животное, ты очень правильно описал свою вонючую страну-помойку.
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30.12.2022 18:38 Відповісти
Іди у сраку, любітєль концов! У мене в тих краях (моїй Батьківщині) зараз живуть батьки, і вони підтверджують, що чим далі, тим вати там менше. її палять як скажені.... Слава ЗСУ, слава Україні!
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30.12.2022 19:35 Відповісти
У Лукоморья дуб спилили... Кота на мясо порубили
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30.12.2022 17:22 Відповісти
кота на мясо порубили - мордва и друг степей калмык...
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30.12.2022 17:37 Відповісти
"Московськими болатами" там стало менше смердіти.
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30.12.2022 17:22 Відповісти
Нарешті! Цій імперській потворі не місце в українських містах. Взагалі всі металеві пам'ятники пушкіну мають бути переплавлені в кулі для вбивства людиноподібних істот - кацапів
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30.12.2022 17:24 Відповісти
"у лукаморья дуба нет
єво спілілі на паркет ... " ...
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30.12.2022 17:27 Відповісти
Ось так приходить кінець російській імперії на нашій території.
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30.12.2022 17:49 Відповісти
Про дуб той, гарна новина,
Вийшла загарбнику труна,
Що вліз на вільну Україну
Та вбив малесеньку дитину,
А ту імперію створили,
Такі, як пушкін кацарили.
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30.12.2022 17:49 Відповісти
https://youtube.com/shorts/HdCBwsxHuVQ?feature=share...

Хлопці в окопі після бою...
Жах...
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30.12.2022 17:51 Відповісти
Як казав мій покійний Батько...
КацаМразота те ще та Сволота ... від чЛеніна Сраліна,до Достоєвського та Пюшкіна з Катькою німецькою шлюхою кіньскою...🤣
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30.12.2022 17:56 Відповісти
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30.12.2022 17:56 Відповісти
Если убрать прическу, Катька на Горбачева похожа.
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30.12.2022 21:37 Відповісти
Треба знести або перенести пам'ятник Анні Ахматовій, який встановили за ініціативи рашистських пропагандонів з каналу Інтер (керівник Inter Media Group Ганна Безлюдна і головний редактор телеканалу «Інтер» Антон Нікітін) без погоджень з владою Києва. 4-метровим одороблом сплюндрували гармонію навколо пам'ятника Лесі Українки. Ахматова не любила Україну, не любила українську мову, не вважала себе українкою.

"Я спросила Анну Андреевну, любит ли она Шевченко.
- Нет. У меня в Киеве была очень тяжелая жизнь, и я страну ту не полюбила и язык… «Мамо», «ходимо», - она поморщилась, - не люблю.
Меня взорвало это пренебрежение.
- Но Шевченко ведь поэт ростом с Мицкевича! - сказала я.
Она не ответила", - Лідія Чуковська у своєму мемуарно-біографічному творі «Записки про Анну Ахматову».
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30.12.2022 18:01 Відповісти
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30.12.2022 18:02 Відповісти
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30.12.2022 18:05 Відповісти
Пам'ятник встановлено в 1965 р. Скульптор В.З.Бородай, архітектор А.Ф.Ігнащенко.
Недалеко від Лесі пам'ятник ще одній Великій Українці - Марії Заньковецькій.
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30.12.2022 18:11 Відповісти
https://youtube.com/shorts/y9RqKyOrjhw?feature=share...

А тем временем загнивающая Голландия мёрзнет от холода и голода..😝🤣без мавзолейного газа..
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30.12.2022 18:23 Відповісти
Это же чистой воды ущемление негров, скажут касапы
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30.12.2022 18:40 Відповісти
А яким боком цей чухонський арап до Краматорська?
Пушкін став символом примусової русифікації починаючи з 1937 року, коли розгорнулася сталінська пропагандистська кампанія, присвячена 100-річчю з дня смерті російського "нашого всьо". Його пхали куди непопадя.
Ось, наприклад, плакат 1937 року на мові народу комі. Ну, нафіга комі Пушкін?
Що характерно, художник, який намалював цей плакат, - Густав Клуцис, - наступного 1938 року був розстріляний за участь у "фашистській змові латишських націоналістів" та "озброєній латишській терористичній організації". Така вона, дружба народів по-кацапськи.

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30.12.2022 19:59 Відповісти
Русская культура идёт в очко.
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30.12.2022 21:25 Відповісти
цензор только вчера писал что этого говна 26 уже снесли!так сколько же их ещё осталось?!
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30.12.2022 22:31 Відповісти
 
 