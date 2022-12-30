У Краматорську знесли пам’ятник Пушкіну. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Міський голова Краматорська Донецької області Олександр Гончаренко показав фото демонтажу погруддя російського поета Олександра Пушкіна.
Відповідне фото він опублікував у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Випий кави, післязавтра Новий рік. Напевно ще не без росії в Україні, але все буде - прийде час. Тут місце для своїх героїв, своєї культури та історії. Це не боротьба з пам’ятниками, це боротьба України за життя. Українське - в Україні", - написав Гончаренко.
Топ коментарі
+22 Red_Sky_On
показати весь коментар30.12.2022 17:20
+15 Александр Алекс de6e56ae
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+11 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар30.12.2022 17:22
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єво спілілі на паркет ... " ...
Вийшла загарбнику труна,
Що вліз на вільну Україну
Та вбив малесеньку дитину,
А ту імперію створили,
Такі, як пушкін кацарили.
Хлопці в окопі після бою...
Жах...
КацаМразота те ще та Сволота ... від чЛеніна Сраліна,до Достоєвського та Пюшкіна з Катькою німецькою шлюхою кіньскою...🤣
"Я спросила Анну Андреевну, любит ли она Шевченко.
- Нет. У меня в Киеве была очень тяжелая жизнь, и я страну ту не полюбила и язык… «Мамо», «ходимо», - она поморщилась, - не люблю.
Меня взорвало это пренебрежение.
- Но Шевченко ведь поэт ростом с Мицкевича! - сказала я.
Она не ответила", - Лідія Чуковська у своєму мемуарно-біографічному творі «Записки про Анну Ахматову».
Недалеко від Лесі пам'ятник ще одній Великій Українці - Марії Заньковецькій.
А тем временем загнивающая Голландия мёрзнет от холода и голода..😝🤣без мавзолейного газа..
Пушкін став символом примусової русифікації починаючи з 1937 року, коли розгорнулася сталінська пропагандистська кампанія, присвячена 100-річчю з дня смерті російського "нашого всьо". Його пхали куди непопадя.
Ось, наприклад, плакат 1937 року на мові народу комі. Ну, нафіга комі Пушкін?
Що характерно, художник, який намалював цей плакат, - Густав Клуцис, - наступного 1938 року був розстріляний за участь у "фашистській змові латишських націоналістів" та "озброєній латишській терористичній організації". Така вона, дружба народів по-кацапськи.