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Зеленський вручив волонтерам нагороди "Золоте серце". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський вручив представникам українського волонтерського руху нагороди президента України "Золоте серце".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Нагорода започаткована указом президента від 5 грудня №825. Її за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху отримали представники волонтерських організацій та рухів, які сприяють забезпеченню оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ та подоланню її наслідків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 60% українців підтримують волонтерів фінансово, найбільше донатять на ЗСУ, – опитування

Зеленський висловив подяку волонтерам за їхню важку і надзвичайно важливу роботу і зазначив, що відзнака "Золоте серце" символізує відданість волонтерів Україні та захисникам нашої держави. "Цього року заснована відзнака "Золоте серце". Я вважаю, що саме таке серце у вас і в усіх представників волонтерського руху. Хочу подякувати вам за ваше серце, за ваш час, за життя, бо багато з вас цілковито змінили своє життя з перших днів цієї війни. І за вашу безмірну любов до України й до наших прекрасних людей і міцних воїнів", - зазначив глава держави.

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Ті, хто зібрався, вшанували хвилиною мовчання пам'ять волонтерів, які віддали свої життя за Україну.

Зеленський побажав волонтерам у новому 2023 році перемоги України у війні з агресором.

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Зеленський вручив волонтерам нагороди Золоте серце 01
Зеленський вручив волонтерам нагороди Золоте серце 02
Зеленський вручив волонтерам нагороди Золоте серце 03

Зеленський вручив волонтерам нагороди Золоте серце 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Це тим, які пішли працювати під Єрмаком. А тим які не погодились - обшуки, травля в СМІ, погрози відкрити справи про зраду. і т.д.
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30.12.2022 19:03
+10
Ну, не цим точно:

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30.12.2022 19:37
+9
Ескіз тої відзнаки робив Юзік. Після літру самогонки.
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30.12.2022 19:24
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Це тим, які пішли працювати під Єрмаком. А тим які не погодились - обшуки, травля в СМІ, погрози відкрити справи про зраду. і т.д.
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30.12.2022 19:03 Відповісти
Звідки лізуть такі, як ти, та звідки в вас стільки лайна? Ви не на рошені харчуєтесь?
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30.12.2022 19:25 Відповісти
А ви поцікавтесь реальною ситуацією, щоб зразу не ображатись. На кордоні тижнями а вже може й місяць тримають волонтерів з дронами для ЗСУ ! Придумали зачіпку, що вони(дрони) подвійного призначення.
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30.12.2022 19:34 Відповісти
Ну, не цим точно:

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30.12.2022 19:37 Відповісти
А він сам щось донатив на ЗСУ ?
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30.12.2022 19:44 Відповісти
Воно за копійку вдавиться, жабокряк зелений.
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30.12.2022 19:48 Відповісти
Пішов на хер , босяк !
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30.12.2022 20:36 Відповісти
Марія Берлінська там є ? Може хто роздивився ?
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30.12.2022 19:41 Відповісти
А шо такоє, щось не бачу на фото притулки, не заслужив хіба нагороди від бубачькі? А так старався, так старався, і супутник, і ціла армія дронів, і спартанів 100 штук!
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30.12.2022 19:10 Відповісти
А він зеленим не лиже, тому його там немає.
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30.12.2022 19:17 Відповісти
Надіюсь Ви зробили не менше.
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30.12.2022 19:19 Відповісти
І зермака щось не видно.
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30.12.2022 19:35 Відповісти
На жаль нікого не впізнав. Але надіюсь що це достойні люди. Слава УКраїні.
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30.12.2022 19:20 Відповісти
Ескіз тої відзнаки робив Юзік. Після літру самогонки.
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30.12.2022 19:24 Відповісти
Очень цинично, когда такие награды вручает один из самых жадных мультимиллионеров Украины
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30.12.2022 20:27 Відповісти
Хто вони , і що вони зробили ? Чи то ряжені, як у ботоксного ?
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30.12.2022 22:17 Відповісти
 
 