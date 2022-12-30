У Росії підтвердили ліквідацію командира 39-ї бригади полковника Гаджибалаєва. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
30 грудня російські офіційні джерела підтвердили ліквідацію в Україні командира 39-ї омсбр Марата Гаджибалаєва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Сулейман-Стальської адміністрації республіки Дагестан РФ.
"З трагічно загиблим у Херсонській області командиром мотострілецької бригади Маратом Гаджибалаєвим попрощалися сьогодні у його родовому селі Зізік", - зазначається у офіційному повідомленні від 30 грудня.
Топ коментарі
+44 Valerij 9378d906
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+44 ватникобой
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+28 Vadim Smirnoff
показати весь коментар30.12.2022 21:27
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Херасє....Трагічний загиблик...Здох кацап-окупант чи як воно себе називало-расіянін? Здох на тимчасово окупованій кацапами українській землі! А пас би овець в довбоному Зізіку-лишився б живий.Отак треба було написати!
нах йому ще мобільний?
а пульт, то до того сраного вентилятора?
Здравствуй, Дедушка-Мороз, Борода из ваты, Ты подарки нам принес? Что в мешке? - Солдаты - Достает большой пакет, Притаив насмешку: - Вот ваш папка, брат и дед, Только вперемешку. Ну а мамкам от меня Каждой по Калине С Новым ГоЙдом, ребятня! Слава Украине!!!...(с)
- Почему же альфонс, это я их кормлю!