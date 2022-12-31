"Укрзалізниця" презентувала свій перший модернізований електропоїзд. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Економіка
"Укрзалізниця" презентувала перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Цей електропоїзд може вмістити 964 пасажири та здатен розвивати швидкість до 120 км/год.
"Після капітального ремонту цей електропоїзд, виготовлений на українському заводі "Луганськтепловоз", поповнив перелік відновлених приміських поїздів "Укрзалізниці". Цей поїзд ми зробили максимально зручним для пасажирів", - йдеться в повідомленні.
В електропоїзді встановлені пандуси в кожному головному вагоні поїзда, інклюзивні вбиральні (зі сповивальними столиками), облаштовані місця для перевезення велосипедів (24 місця у всьому поїзді), місця для сидіння для пасажирів з інвалідністю.
Також поїзд оснащено USB/Type-C портами для зарядки гаджетів, зовнішніми та внутрішніми системами відеоспостереження, освітленням зон посадки та висадки пасажирів.
Будь ласка, зачекайте...
От що буває, коли підприємство належить державі.
Вічні збитки, стагнація і 120 км/год. в 2022 році.
>От що буває, коли підприємство належить державі
Ой.
У США залізничний транспорт належить приватним компаніям.
Найбільша і найвідоміша з них - AMTRAK.
І повірте, 120 км/год (80 миль-год) це крейсерська швидкість амтраківських "скорих" потягів.
Інтернет твердить, що максимальна у них може досягти 145 миль, але то фантації.
Кількість аварій і зходів з рейок - незчисленна; я як багаторічний ком'ютер можу засвідчити це навіть у суді.
А взагалі-то швидкість потяга визначається не лише потужністю двигунів і аеродинамікою, але й станом колії.
А вона, що в Україні, що у Штатах - з класу 3-го світу.
Така в нього натура по-кацапському брехлива.
Скотинякам дай залізницю українську приватизувати, так її на металолом поріжуть.
Український Луганськтепловоз справді був прихватизований лише за 1 грн. із зобов'язанням приватного власника оплати приватизаційної вартості з майбутнього прибутку. Це варте книги рекордів Гінеса.
Дамо йому назву............ Баклажан.
А так їздимо що залишилось від совка.
Коли до сих пір купе займає якась *пошта*, розвзять папірці по станціях, тримають штат і це коли є мобільний та інший інтернет звязок.
Як при царі. І ніхто з цим нічого робити не хоче. Таке корито у свиней забрати.
- У вас найщільніша у світі кількість населення на одиницю території! Як ви умудряєтеся підтримувать такі високі санітарні умови? Це ж яке навантаження на комунальні служби!
Чиновник відповів:
- Чисто не там, де часто прибирають, а там, де не смітять!
У нас біда в тому, що наш народ не привчений повазі до чужої власності Він "горло перегризе" за "своє", але не тільки не берегтиме те, що йому не належить, але й може навмисно напаскудить
С обновлённым салоном.
Давайте обсудим его плюсы через месяц.
Купити тепловоз разів у 50 дорожче.
Может Apple 9T?