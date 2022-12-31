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"Укрзалізниця" презентувала свій перший модернізований електропоїзд. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Економіка

"Укрзалізниця" презентувала перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Цей електропоїзд може вмістити 964 пасажири та здатен розвивати швидкість до 120 км/год.

"Після капітального ремонту цей електропоїзд, виготовлений на українському заводі "Луганськтепловоз", поповнив перелік відновлених приміських поїздів "Укрзалізниці". Цей поїзд ми зробили максимально зручним для пасажирів", - йдеться в повідомленні.

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В електропоїзді встановлені пандуси в кожному головному вагоні поїзда, інклюзивні вбиральні (зі сповивальними столиками), облаштовані місця для перевезення велосипедів (24 місця у всьому поїзді), місця для сидіння для пасажирів з інвалідністю.

Також поїзд оснащено USB/Type-C портами для зарядки гаджетів, зовнішніми та внутрішніми системами відеоспостереження, освітленням зон посадки та висадки пасажирів.

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Укрзалізниця презентувала свій перший модернізований електропоїзд 01
Укрзалізниця презентувала свій перший модернізований електропоїзд 02
Укрзалізниця презентувала свій перший модернізований електропоїзд 03
Укрзалізниця презентувала свій перший модернізований електропоїзд 04
Укрзалізниця презентувала свій перший модернізований електропоїзд 05

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Deutsche Bahn AG (DB AG або DB) - німецька залізнична компанія, найбільший залізничний оператор Німеччини. Deutsche Bahn AG є державною компанією, найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи.
Скотинякам дай залізницю українську приватизувати, так її на металолом поріжуть.
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31.12.2022 03:08
+10
Зовсім непогана електричка, цікаво що з нею буде через півроку - порізані сидіння та написи грубою москальською мовою?
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31.12.2022 03:12
+10
Красівоє! 😊 От лише хвалитись нічим. Бо штучний екземпляр лише підкреслює убогість всього решта. І я пернконаний, що таких електричок переважна більшість маршрутів не дочекаються ще років 20. УЗ починати треба не з побудови музейних експонатів, а з наведення елементарного порядку у тому, що є. Наприклад, нашестя безхатченків та плкашні, які окупували нічні електрички, щоб мати можливість де поспати. Чи міграцію цілих таборів осіб ромськох нацвональності, які везуть в електричках все - від численних клунків з речами до дерев'яних піддонів для багать і пластмасових ящиків. Цю публіку провідники завбачливо обходять, навіть не пробуючи спитати у них квитки. Навіть якщо поставити таку електричку на звичайний маршрут у напрямку зі Львова на Закарпаття, за два рейси їй прийде кирдик.
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31.12.2022 07:24
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Я понимаю, что в вашем саратове про такое не слышали, но в цивилизованном мире, повивальный столик в санузле самолёта, поезда, автобуса - нормальное явление.
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31.12.2022 09:21 Відповісти
Завидуй
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31.12.2022 01:48 Відповісти
Японія про таке чула?))
От що буває, коли підприємство належить державі.
Вічні збитки, стагнація і 120 км/год. в 2022 році.
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31.12.2022 02:35 Відповісти
Хіба Луганськтепловоз досі належить державі і його не прихватизував якийсь рашистський приватний власник за 1 гривню, здається у 2012р?
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31.12.2022 02:57 Відповісти
електропоїзд, КОЛИСЬ виготовлений на українському заводі "Луганськтепловоз"
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31.12.2022 03:01 Відповісти
Треба ще випустить "зимовий варіант" електрички - спеціально для маршруту Чернігів-Неданчичі Бо 24 місць для зберігання велосипедів - МАЛО В 5 ранку в неї затягується не менше сотні велосипедів - рибалки їдуть на дніпровський лід Але "швидить" не треба - зараз риба на Дніпрі "розкошує" Доступ до прикордоння перекритий На дніпровську рибалку "прориваються" лише рідкісні одиниці з прибережних сіл Так що рік на переобладнання пари електричок у "Укрзалізниці" є А ще можна у вагонах обладнать фасовочні столики з вагами і касовими апаратами - рибою торгувать!
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31.12.2022 03:39 Відповісти
😂
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31.12.2022 08:19 Відповісти
@maravillo

>От що буває, коли підприємство належить державі

Ой.

У США залізничний транспорт належить приватним компаніям.
Найбільша і найвідоміша з них - AMTRAK.
І повірте, 120 км/год (80 миль-год) це крейсерська швидкість амтраківських "скорих" потягів.

Інтернет твердить, що максимальна у них може досягти 145 миль, але то фантації.
Кількість аварій і зходів з рейок - незчисленна; я як багаторічний ком'ютер можу засвідчити це навіть у суді.

А взагалі-то швидкість потяга визначається не лише потужністю двигунів і аеродинамікою, але й станом колії.
А вона, що в Україні, що у Штатах - з класу 3-го світу.
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31.12.2022 03:07 Відповісти
У товариша maravillo - набутий інстинкт При звуках слів "український", "Україна" у нього автоматично включається позив до дефекації
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31.12.2022 03:26 Відповісти
о, виліз фанат Януковоща і знову бреше)
Така в нього натура по-кацапському брехлива.
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31.12.2022 03:29 Відповісти
От ще "фанатом Янукоовича" мене ще не обзивали! Додатковий пункт у колекцію
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31.12.2022 03:41 Відповісти
Наскільки я розумію, в США давно в пріоритеті авіа і автомобільне сполучення.
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31.12.2022 03:32 Відповісти
Дійсно, справа не лише в автомобілі, а й у трасі. Як працює високошвидкісна залізниця в Японії, вони будують другу, спеціалізовану колію, яка розроблена для стабільності на високій швидкості. Наприклад, використовується технологія безперервного зварювання і технологія широкої доріжки. Для вантажних перевезень взагалі не використовується. Колія повинна мати меншу кривизну, це ускладнює закупівлю землі під проект. Перетин з дорогами не допускається, тому мости потрібно будувати навіть поверх землі. необхідні спеціальні заходи безпеки. Загалом це дороге рішення.
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31.12.2022 06:38 Відповісти
Deutsche Bahn AG (DB AG або DB) - німецька залізнична компанія, найбільший залізничний оператор Німеччини. Deutsche Bahn AG є державною компанією, найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи.
Скотинякам дай залізницю українську приватизувати, так її на металолом поріжуть.
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31.12.2022 03:08 Відповісти
Зазвичай прихватизувати українські зрадники дають лише рашистам або їхнім манкуртам та ще й за копійки. Уже чимало українських підприємств рашистські приватні власники порізали на лом щоб усунути конкуренцію на ринку. Наочний приклад - ринок алюмінієвого прокату, де рашисти стали монополістами.

Український Луганськтепловоз справді був прихватизований лише за 1 грн. із зобов'язанням приватного власника оплати приватизаційної вартості з майбутнього прибутку. Це варте книги рекордів Гінеса.
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31.12.2022 18:32 Відповісти
А мені подобаеться!
Дамо йому назву............ Баклажан.
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31.12.2022 02:55 Відповісти
Зовсім непогана електричка, цікаво що з нею буде через півроку - порізані сидіння та написи грубою москальською мовою?
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31.12.2022 03:12 Відповісти
Та якби ж на залізниці не крали безбожно, від кондуктора машиніста до начальника - то може були б і в нас нормальні вагони.
А так їздимо що залишилось від совка.
Коли до сих пір купе займає якась *пошта*, розвзять папірці по станціях, тримають штат і це коли є мобільний та інший інтернет звязок.
Як при царі. І ніхто з цим нічого робити не хоче. Таке корито у свиней забрати.
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31.12.2022 03:26 Відповісти
Щоб не крали і надавали якісні послуги, мають бути приватні оператори залізниці.
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31.12.2022 03:34 Відповісти
Ага Але будуть у всьому звинувачувать "власть"! Я розумію, що сьогоднішня "власть" - не "подарунок Але у нас ще вистачає власного "совковства" А воно характеризується "великим несознательным" - коли деякий процент населення винуватить "когось" (а не себе) у всьому - навіть у тих паскудствах, що творить саме
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31.12.2022 03:31 Відповісти
та спи вже, діду, а то знову тиск підскочить, експерд ***))
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31.12.2022 03:33 Відповісти
Та який там - "спи" Встав серед ночі водички попить Включив комп А від нього тхне - " maravillo прибіг на форум!
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31.12.2022 03:43 Відповісти
Щоб не крали в залізниці, та й взагалі в Україні, потрібні суворіші закони і без лазєйок. Щось на кшталт Сінгапуру.
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31.12.2022 10:46 Відповісти
Колись саме у Сінгапурі проводили всесвітню виставку сантехнічного обладнання І паралельно ознайомлювали гостей з системою дотримання гігієнічних вимог у місті Так один з гостей здивовано запитав чиновника який представляв Місто:
- У вас найщільніша у світі кількість населення на одиницю території! Як ви умудряєтеся підтримувать такі високі санітарні умови? Це ж яке навантаження на комунальні служби!
Чиновник відповів:
- Чисто не там, де часто прибирають, а там, де не смітять!
У нас біда в тому, що наш народ не привчений повазі до чужої власності Він "горло перегризе" за "своє", але не тільки не берегтиме те, що йому не належить, але й може навмисно напаскудить
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31.12.2022 19:11 Відповісти
Красівоє! 😊 От лише хвалитись нічим. Бо штучний екземпляр лише підкреслює убогість всього решта. І я пернконаний, що таких електричок переважна більшість маршрутів не дочекаються ще років 20. УЗ починати треба не з побудови музейних експонатів, а з наведення елементарного порядку у тому, що є. Наприклад, нашестя безхатченків та плкашні, які окупували нічні електрички, щоб мати можливість де поспати. Чи міграцію цілих таборів осіб ромськох нацвональності, які везуть в електричках все - від численних клунків з речами до дерев'яних піддонів для багать і пластмасових ящиків. Цю публіку провідники завбачливо обходять, навіть не пробуючи спитати у них квитки. Навіть якщо поставити таку електричку на звичайний маршрут у напрямку зі Львова на Закарпаття, за два рейси їй прийде кирдик.
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31.12.2022 07:24 Відповісти
Ого... конкуренция Orient Express.
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31.12.2022 08:02 Відповісти
Новый поезд - это хорошо покрашенный старый.
С обновлённым салоном.
Давайте обсудим его плюсы через месяц.
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31.12.2022 09:43 Відповісти
А може краще тепловози закупати?Де буде електропоїзд якщо зруйнують опори електромережі?
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31.12.2022 09:50 Відповісти
Де електромережі - там і рейки.
Купити тепловоз разів у 50 дорожче.
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31.12.2022 10:29 Відповісти
Только когда в Украине будет грозить смертная казнь или пожизненное за разворовывание бюджета, госпредприятия станут эффективными. Все остальное это блаблабла....
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31.12.2022 10:57 Відповісти
Модель поезда - ЕПЛ9Т.
Может Apple 9T?
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31.12.2022 13:18 Відповісти
Ліквідувати УЗ як непотріб корупційний! Вона у них бачте збиткова!?? Вантажні вагони (надприбуткові) віддали Ахметова, пасажирські (збиткові) залишили державі. Уся УЗ оточена приватними компаніями які знімають з неї усі сливки. Так мало того, зараз шалений попит на квитки до Відня і т.п. а вони взагалі не розвивають Європейський напрямок!
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31.12.2022 23:05 Відповісти
 
 