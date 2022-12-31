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Наслідки обстрілу 30 грудня Степногірська Запорізької області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Степногірську Запорізької області внаслідок ракетного удару 30 грудня пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки й магазин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

"30 грудня в смт Степногірськ внаслідок нічного обстрілу сталося часткове руйнування перекриття багатоповерхівок, приватних будинків та магазину без послідуючого горіння. Співробітники ДСНС обстежили місця обстрілу, провели роботи по розбору зруйнованих конструкцій. Жертв та постраждалих немає.

Впродовж доби піротехніки ДСНС виявили 1 касетний кумулятивно-уламковий елемент у населеному пункті Запорізького району. Цей вибухонебезпечний предмет знищений відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілу 30 грудня Степногірська Запорізької області 01
Наслідки обстрілу 30 грудня Степногірська Запорізької області 02
Наслідки обстрілу 30 грудня Степногірська Запорізької області 03
Наслідки обстрілу 30 грудня Степногірська Запорізької області 04
Наслідки обстрілу 30 грудня Степногірська Запорізької області 05
Наслідки обстрілу 30 грудня Степногірська Запорізької області 06
Наслідки обстрілу 30 грудня Степногірська Запорізької області 07

Автор: Марина Макєєва
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31.12.2022 11:29 Відповісти
 
 